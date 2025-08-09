Piden acereros trato preferencial en el tema de los aranceles de Trump

Máximo Vedoya, CEO de Ternium, aseguró que pidió al Embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, que México tenga un trato preferencial en el tema de los aranceles al acero.

”En las negociaciones, todavía no llegamos a ninguna conclusión. Todos los países están con este arancel del 50 por ciento, creemos, y se lo dije al Embajador, que en el caso de México deberÌa haber un trato diferencial porque México es el único paÌs en el acero donde Estados Unidos tiene un superávit.

”Los acereros americanos exportan más del doble de lo que nosotros exportábamos a EU”, afirmó tras una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial y el embajador Johnson.

Recalcó que el mercado mexicano tiene los mismos valores que el americano para combatir el comercio desleal.

Añadió que al Embajador le interesó el tema y quedaron en tener otra conversación sobre el tema de los aranceles.