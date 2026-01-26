Piden alertar sobre colorantes en etiquetado nutricional

México
/ 26 enero 2026
    Piden alertar sobre colorantes en etiquetado nutricional
    Sostienen que el etiquetado frontal ha generado beneficios propios como la reducción de kilocalorías por persona. FOTO: REFORMA

Organizaciones refirmaron la importancia de la participación ciudadana para mejorar las políticas de salud pública en el País

Organizaciones civiles pidieron incorporar alertas claras sobre el uso de colorantes sintéticos en las etiquetas frontales para alimentos.

En el marco de la consulta pública del proyecto de modificación de la norma oficial mexicana, integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria remarcaron la importancia de la participación ciudadana en el proceso de mejora de una de las políticas de salud pública y protección al consumidor más relevantes del país.

Ana Larrañaga, investigadora de El Poder del Consumidor, indicó que el actual sistema de etiquetado frontal ya tiene efectos significativos en la modificación de la conducta alimentaria de la población, así como en la reducción del consumo de nutrientes críticos en productos procesados y ultraprocesados.

”Desde su implementación en 2020 se ha observado una reducción promedio de 120 kilocalorías por persona por día”, dijo.

También se ha registrado, indicó, la reformulación de diversos productos para reducir su contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio.

Sin embargo, advirtió, persisten malas prácticas por parte de productores de alimentos y bebidas, que incluyen el ocultamiento de información a los consumidores al colocar los sellos en lugares poco visibles y con un tamaño que dificulta su lectura.

“Estas prácticas no están adecuadamente cubiertas por la normativa vigente y limitan el derecho de las personas consumidoras a recibir información clara en el punto de venta”, subrayó.

Llamó a seguir los ejemplos de Colombia y Argentina, donde la ubicación de los sellos y el tamaño mínimo de las advertencias está claramente establecido en la normatividad.

Y siguiendo el modelo de la Unión Europea, planteó, se recomienda que los productos que contengan colorante sintéticos porten una leyenda de advertencia, puesto que se han identificado diversos efectos adversos por su consumo, especialmente entre los niños.

Javier Zúñiga, abogado de EPC, invitó a participar en la consulta sobre la NOM 051 a través del sitio etiquetadosclaros.org/consulta, antes del cierre oficial del período para hacerlo el próximo 3 de febrero.

“A través de esta plataforma, se facilita el envío de opiniones y se hace un llamado directo a las autoridades para fortalecer la NOM-051 y evitar el ocultamiento de información en los productos”, resaltó.

