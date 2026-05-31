Piden contra Gavira condena de 74 años

La dependencia federal ya presentó por escrito su acusación contra el exfuncionario ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Por la presunta simulación de la compra de 7 mil 840 toneladas de azúcar, por un valor de 142 millones 440 mil 883 pesos, la Fiscalía General de la República ( FGR ) ha pedido una pena de 74 años de prisión contra René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.

La fiscal Karen Guerrero González pidió en la acusación una condena de 60 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y 14 años por peculado, así como el pago de 12 mil 500 y 150 días multa, respectivamente, por dichos ilícitos.

Además, solicitó imponerle una amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos.

Las pruebas con las que la Fiscalía pretende que Gavira sea declarado culpable son 32 testigos, 6 documentales y un peritaje.

Según el escrito, la dependencia considera a Gavira como el líder de una organización criminal incrustada en la administración pública federal, dedicada a desviar y lavar dinero del erario a través de contrataciones fantasma, como en el caso de la compra de azúcar.

‘La organización criminal obtuvo ilícitamente más de 142 millones de pesos para después dispersarlos a través del sistema financiero, con la intención de darles una apariencia de licitud’, señaló.

El exfuncionario no ha informado a la FGR que tenga interés en acceder a una forma de terminación anticipada del proceso, es decir, un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado, en el que tendría que declararse culpable para obtener una pena baja y evitar el juicio.

De los 6 procesos que tiene iniciados, este es cuando menos el segundo en el que la FGR pide una pena de prisión contra Gavira, ya que en marzo de 2023 la FGR solicitó a un juez condenarlo hasta con 12 años de prisión por el caso de la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos con dinero de Segalmex.

LA ESTAFA

La pena de 74 años corresponde al proceso que le iniciaron a Gavira por el contrato que el 23 de abril de 2020 Diconsa asignó a Servicios Integrales Carregín, para que le proveyeran de 7 mil 840 toneladas de azúcar por un monto de 142 millones 440 mil 883 pesos.

Antes del contrato, el proveedor solo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada. No tenía ningún antecedente de venta de productos como el azúcar.

La compañía en cuestión había sido constituida el 4 de octubre de 2018 en la Ciudad de México por Jorge Saúl Romero Valencia y Dafne Ivana Pomar Colín, con capital social mínimo de 50 mil pesos.

Derivado de los problemas de logística ocasionados por el Covid-19, Diconsa firmó un convenio para dejar en depositario la totalidad del azúcar al proveedor, pero firmando la recepción del producto en forma jurídica.

Después, cuando ya se había pagado la totalidad del contrato y Carregín supuestamente solo había entregado 3 mil 110 toneladas de azúcar, Diconsa canceló el pedido y solicitó la devolución de 87. 9 millones de pesos por las 4 mil 729 toneladas no entregadas. Carregín, sin embargo, solo depositó 8 millones de pesos a la paraestatal.

La FGR sostiene que todo el contrato, incluidas las entregas, fue una simulación y que Segalmex nunca recibió un solo gramo de azúcar, y de hecho, cuando inspeccionó el lugar donde supuestamente guardaron el producto, los fiscales descubrieron que era una casa en Paseos del Pedregal sin la capacidad para albergar las materias primas.

El escrito fue elaborado por la FGR en noviembre de 2024, sin embargo, a la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia intermedia en donde los fiscales deberán acusar a Gavira en forma oral.