Pierde Femexfut demanda de 70 mdp contra Tiburones Rojos del Veracruz

Luego de cinco años de litigio, la Suprema Corte de Justicia desechó el último recurso de la Femexfut para mantener viva la demanda que presentó en abril de 2021 contra la afianzadora Sofimex, para obligarla a pagar las deudas del equipo del empresario Fidel Kuri.

La Federación Mexicana de Futbol ( Femexfut ) dio un calcetinazo en su demanda para recuperar al menos 70 millones de pesos en deudas, multas e incumplimientos que dejó la franquicia de Tiburones Rojos del Veracruz, desafiliada en diciembre de 2019.

El desechamiento, notificado el 11 de febrero por el ministro presidente Hugo Aguilar, es inapelable y deja firmes tres sentencias previas que coincidieron en que la Femexfut cometió un error imposible de reparar desde que presentó la demanda.

Ahora, la Femexfut tendrá que pagar costas judiciales a Sofimex, que podrían ser de entre cinco y seis millones de pesos.

La fianza de Sofimex cubriría obligaciones con la Femexfut de la empresa de Kuri, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, hasta por 204 millones de pesos, o hasta diez millones de dólares.

En la demanda, Femexfut exigía 57.4 millones de pesos y 710 mil dólares derivados de resoluciones de su Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, pero también había ocho conceptos con monto por definirse (incluidas deudas con jugadores), así como pago de intereses.

ERROR GARRAFAL

El problema de origen fue que, el 4 de diciembre de 2019, la Asamblea General de la Femexfut, que es el órgano supremo de gobierno, acorde que su Dirección de Administración y Finanzas sería la encargada de presentar el reclamo a la afianzadora. La demanda, sin embargo, no fue presentada por dicha instancia.

“La Asamblea no resolvió que quien hiciera la reclamación fuera el presidente o el Comité Ejecutivo, sino un órgano diverso de la asociación civil, por lo que en todo caso se debía otorgar poder para tal efecto a un miembro de la Dirección de Administración y Finanzas”, resolvió un juzgado de Distrito y dos tribunales colegiados.

“Si en el caso compareció a realizar la reclamación ante la afianzadora una persona que, para legitimarse, lo hizo mediante un poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el presidente de dicha persona moral (en esa época, Yon de Luisa), es claro que se incumplió con lo determinado por la Asamblea General de la Femexfut” , agregaron los tribunales.