Plan Billetes: afectados por inundaciones en Veracruz recibirán apoyo económico

De acuerdo con las autoridades, se instalaron cuatro módulos de atención operados por Banjercito, ubicados en Isidro Parra 29, Pueblo Nuevo, Álamo, Veracruz, que contarán con custodia del personal de la Sedena.

La medida busca garantizar el acceso al efectivo a los habitantes afectados, mientras se restablecen gradualmente los servicios bancarios en sucursales y cajeros automáticos.

El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Banjercito y la Asociación de Bancos de México ( ABM ) pusieron en marcha el “Plan Billetes” en Álamo Temapache, Veracruz, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), ante los daños ocasionados por las intensas lluvias en la región.

Los módulos entrarán en operación este viernes 17 de octubre, con horario de atención de 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

El ‘Plan Billetes’ forma parte del protocolo de respuesta ante emergencias naturales, y consiste en establecer puntos temporales de retiro de efectivo con tarjetas de débito o crédito, en poblaciones donde los servicios financieros se vean interrumpidos.

¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN BILLETES?

Para realizar los retiros, los usuarios deberán presentar su tarjeta y digitar su NIP, con lo que el banco emisor autorizará la transacción.

Como apoyo adicional a la población, los retiros en estos módulos no generarán comisión alguna, y en caso de que se llegara a aplicar un cargo por error, las instituciones bancarias deberán reembolsarlo posteriormente a los clientes.

‘Para retirar efectivo en estos módulos se requiere que el tarjetahabiente presente la tarjeta de débito o crédito y digite su NIP (Número de Identificación Personal) para que el banco emisor autorice la operación. Es importante destacar que, como un apoyo a la población, los bancos no cobrarán comisión por retiros que realicen sus clientes en los módulos referidos. En caso de cobro de comisión, el banco la reintegrará posteriormente’, dijo el Banco de México.

TE PUEDE INTERESAR: Así se salvan unos abuelos en las inundaciones de Poza Rica

La ocasión más reciente en que se activó el ‘Plan Billetes’ por parte de las autoridades financieras del país fue en 2023, tras el fuerte impacto del huracán “Otis” en las costas de Guerrero.