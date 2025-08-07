Plan México: Invertirán 4 farmacéuticas 643.6 millones de dólares en el País

México
/ 7 agosto 2025
    Plan México: Invertirán 4 farmacéuticas 643.6 millones de dólares en el País
    La inversión es de tres compañías multinacionales y una mexicana, Laboratorios Carnot. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el sector farmacéutico es de alta prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum

Cuatro farmacéuticas invertirán en México 643.6 millones de dólares, lo que suma a la estrategia “Plan México”, encaminada a transformar la economía del País con industrialización, innovación e inclusión social.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró durante la presentación de la inversión -en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum- que el sector farmacéutico es de alta prioridad para el gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación desacelera más de lo esperado a 3.5% en julio... ‘da la razón’ a Banxico

“Lo que se presenta el día de hoy es una inversión relevante alrededor de 12 mil millones de pesos (643,6 millones de dólares) (...) del sector farmacéutico de México, que es una alta prioridad para la presidenta”, dijo Ebrard.

El funcionario dijo que, además del impacto positivo para la población mexicana, la inversión también representa una “previsión” ante cualquier “pandemia o cualquier circunstancia”.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, detalló que la inversión es de tres empresas multinacionales y una mexicana con una “presencia importante en el país” que se enfocan en expandir su capacidad productiva, tecnológica y de exportación.

“Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos y sobre todo se crean nuevos empleos altamente especializados posicionando a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos”, apuntó.

Juan Muench Castañeda, director general en México, Centroamérica y el Caribe de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim, explicó que harán una inversión multianual de 3 mil 500 millones de pesos (187.4 millones de dólares) para su planta de producción de tabletas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Eduardo Jiménez Luna, director general de Laboratorios Carnot, anunció su expansión y que, durante los próximos cinco años, se invertirán 3 mil 500 millones de pesos (187.4 millones de dólares) para la generación de 600 empleos directos de alta especialidad y hasta 5 mil indirectos.

Manuel Bravo, director en México de la alemana Bayer, dijo que destinará en cinco años 3 mil millones de pesos (160.6 millones de dólares) a los rubros de salud y alimentación.

Finalmente, Julio Ordaz, de AstraZeneca, dijo que invertirán más de 2 mil millones de pesos en dos años, para generar 600 empleos especializados y hasta 6 mil 500 empleos indirectos.

Temas


Farmacéuticas
México

COMENTARIOS

Selección de los editores
La SEP anunció que alumnos de todos los niveles educativos deberán contar con esquema de vacunación completo para poder regresar a clases este ciclo escolar.

¡No podrán regresar a clases!... SEP avisa que estos alumnos deberán de contar con esquema de vacunación completo

Saraperos no logró conectar de forma efectiva y fue blanqueado en Torreón.

Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón
La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por tensiones, estrategias y rupturas..

Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana
Un video grabado en Derramadero muestra una esfera metálica sobrevolando una nave industrial; el ufólogo Jaime Maussan la relacionó con la llamada “esfera de Buga”, objeto de estudios científicos en Colombia.

¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero
En una audiencia de más de cinco horas, Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, fue vinculado a proceso por asociación delictuosa.

‘Cuídese’... Con apretón de manos entre Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’, víctima y agresor concluyen audiencia de vinculación
El pasado 3 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que México supera las 130 mil desapariciones y que por día se registran 4

Comisiones de búsqueda de personas desaparecidas adquieren lanchas y drones
La diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados con artículos de lujo.

La diputada ‘dato protegido’ y su esposo Sergio Gutiérrez, una pareja con poca austeridad y muchos lujos
En ocho años, el parque vehicular se incrementó en un 63 por ciento.

Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa