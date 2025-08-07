Plan México: Invertirán 4 farmacéuticas 643.6 millones de dólares en el País

“Lo que se presenta el día de hoy es una inversión relevante alrededor de 12 mil millones de pesos (643,6 millones de dólares) (...) del sector farmacéutico de México, que es una alta prioridad para la presidenta” , dijo Ebrard.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard , aseguró durante la presentación de la inversión -en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum - que el sector farmacéutico es de alta prioridad para el gobierno federal.

Cuatro farmacéuticas invertirán en México 643.6 millones de dólares , lo que suma a la estrategia “Plan México”, encaminada a transformar la economía del País con industrialización, innovación e inclusión social.

El funcionario dijo que, además del impacto positivo para la población mexicana, la inversión también representa una “previsión” ante cualquier “pandemia o cualquier circunstancia”.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, detalló que la inversión es de tres empresas multinacionales y una mexicana con una “presencia importante en el país” que se enfocan en expandir su capacidad productiva, tecnológica y de exportación.

“Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos y sobre todo se crean nuevos empleos altamente especializados posicionando a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos”, apuntó.

Juan Muench Castañeda, director general en México, Centroamérica y el Caribe de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim, explicó que harán una inversión multianual de 3 mil 500 millones de pesos (187.4 millones de dólares) para su planta de producción de tabletas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Eduardo Jiménez Luna, director general de Laboratorios Carnot, anunció su expansión y que, durante los próximos cinco años, se invertirán 3 mil 500 millones de pesos (187.4 millones de dólares) para la generación de 600 empleos directos de alta especialidad y hasta 5 mil indirectos.

Manuel Bravo, director en México de la alemana Bayer, dijo que destinará en cinco años 3 mil millones de pesos (160.6 millones de dólares) a los rubros de salud y alimentación.

Finalmente, Julio Ordaz, de AstraZeneca, dijo que invertirán más de 2 mil millones de pesos en dos años, para generar 600 empleos especializados y hasta 6 mil 500 empleos indirectos.