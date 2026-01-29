Planea México posibles reformas con EU antes del T-MEC

México
/ 29 enero 2026
    El secretario comentó haber hablamos sobre los siguientes pasos para el tratado de libre comercio, para que la revisión vaya lo más rápido posible. X

Buscarían acordar reformas sobre minerales críticos, comercio externo y el dumping de productos manufacturados; antes de iniciar la revisión el 1 de julio

La Administración de Trump anunció haber acordado con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum iniciar pláticas sobre posibles reformas al tratado de comercio regional trilateral (T-MEC) en minerales críticos, leyes laborales y para combatir el dumping, entre otras áreas.

Tras una reunión con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, delineó algunas áreas donde se buscaría acordar algún tipo de reforma antes de iniciar la revisión del T-MEC el 1 de julio.

“Incluye reglas de origen más fuertes para bienes industriales clave, una mayor colaboración en materia de minerales críticos y una mayor alineación de las políticas de comercio externos para proteger a los trabajadores y productores de E.U. y México, y para combatir el persistente dumping de productos manufacturados en nuestra región”, especificó.

Al salir de la reunión, Ebrard dijo que tuvo una "muy buena conversación”.

"Hablamos sobre el futuro, de los siguientes pasos para el tratado de libre comercio. Ya hemos avanzado en muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible”, indicó.

Temas


T-MEC
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Marcelo Ebrard

