Plantean ONG’s más impuestos ambientales para financiar plan climático de México

México
/ 25 noviembre 2025
    Plantean ONG’s más impuestos ambientales para financiar plan climático de México
    El coordinador de estrategia de justicia fiscal en Oxfam México, Diego Merla, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México. FOTO: EFE

Piden nuevos gravámenes a actividades turísticas y transportes como yates y jets privados por sus ‘altas emisiones’ de contaminantes

Organizaciones ambientales plantearon la creación de nuevos impuestos ambientales al turismo o transportes de lujo e incrementar los actuales para el financiamiento de políticas de México en su lucha contra la “grave crisis climática” que atraviesa.

La Alianza por la Justicia Fiscal defendió la imposición en México de nuevos gravámenes a las actividades que generan “altas emisiones” de carbono y un impacto “negativo” en la calidad ambiental del país.

TE PUEDE INTERESAR: Cárteles ganan hasta 20 mil millones al año por tabaco y vapeadores ilícitos, advierten

Una vez concluida la cumbre climática COP 30 en Brasil, la alianza presentó “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden el planeta y a las personas”, un plan que tiene como objetivo la lucha contra la “triple crisis ambiental” por cambio climático, contaminación y pérdida de diversidad, por la que, dicen, atraviesa el País.

“Si no se aplican impuestos justos a quienes más tienen y no se reparte mejor el dinero público y se le da suficiente financiación, es muy difícil que México cumpla los objetivos de reducción de emisiones”, destacó Arabel Alí, de la ONG Red de Acción Climática.

Alí sostuvo que México está en medio de un momento histórico en el rubro climático, por lo que pidió que se adopten medidas que podrían consistir en un aumento a los impuestos para yates o jets privados que representan una contaminación por pasajero 14 veces mayor que un vuelo comercial.

Por su parte, Diego Merla, de Oxfam, dijo que el uno por ciento de México “más rico” contamina igual que el 80 por ciento “más pobre”, por lo que urgió a impulsar una reforma fiscal progresiva que se orienta a los que tienen mayores ingresos.

“Hay que poner el foco en bienes de lujo como automóviles, joyas, arte, jets o yates. México es el segundo país con más jets privados (...) ¿Qué justificación hay en una crisis climática de esta magnitud para que existan vuelos en jets privados si no son para alguna emergencia?”, se preguntó.

La Alianza por la Justicia Fiscal sostuvo que gravar contaminantes como el turismo, el transporte pesado o la minería ayudaría a combatir el calentamiento global y ayudaría a financiar el plan climático que México fijó en la COP 30, que va por una reducción en emisiones.

Temas


Cambio Climático
Medio Ambiente

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez