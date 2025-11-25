Plantean ONG’s más impuestos ambientales para financiar plan climático de México

Organizaciones ambientales plantearon la creación de nuevos impuestos ambientales al turismo o transportes de lujo e incrementar los actuales para el financiamiento de políticas de México en su lucha contra la “grave crisis climática” que atraviesa.

La Alianza por la Justicia Fiscal defendió la imposición en México de nuevos gravámenes a las actividades que generan “altas emisiones” de carbono y un impacto “negativo” en la calidad ambiental del país.

Una vez concluida la cumbre climática COP 30 en Brasil, la alianza presentó “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden el planeta y a las personas”, un plan que tiene como objetivo la lucha contra la “triple crisis ambiental” por cambio climático, contaminación y pérdida de diversidad, por la que, dicen, atraviesa el País.

“Si no se aplican impuestos justos a quienes más tienen y no se reparte mejor el dinero público y se le da suficiente financiación, es muy difícil que México cumpla los objetivos de reducción de emisiones”, destacó Arabel Alí, de la ONG Red de Acción Climática.

Alí sostuvo que México está en medio de un momento histórico en el rubro climático, por lo que pidió que se adopten medidas que podrían consistir en un aumento a los impuestos para yates o jets privados que representan una contaminación por pasajero 14 veces mayor que un vuelo comercial.

Por su parte, Diego Merla, de Oxfam, dijo que el uno por ciento de México “más rico” contamina igual que el 80 por ciento “más pobre”, por lo que urgió a impulsar una reforma fiscal progresiva que se orienta a los que tienen mayores ingresos.

“Hay que poner el foco en bienes de lujo como automóviles, joyas, arte, jets o yates. México es el segundo país con más jets privados (...) ¿Qué justificación hay en una crisis climática de esta magnitud para que existan vuelos en jets privados si no son para alguna emergencia?”, se preguntó.

La Alianza por la Justicia Fiscal sostuvo que gravar contaminantes como el turismo, el transporte pesado o la minería ayudaría a combatir el calentamiento global y ayudaría a financiar el plan climático que México fijó en la COP 30, que va por una reducción en emisiones.