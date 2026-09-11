¿Por qué cambiaron el color del INE?:... cuestiona Sheinbaum la modificación ante el inicio del proceso electoral de 2027

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    ¿Por qué cambiaron el color del INE?:... cuestiona Sheinbaum la modificación ante el inicio del proceso electoral de 2027
    Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral explicar por qué modificó su color institucional justo antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Claudia Sheinbaum cuestionó el cambio de color del INE y pidió a consejeros y a su presidenta explicar las razones de la modificación rumbo a las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la modificación en el color utilizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió al organismo explicar públicamente las razones de este cambio, ocurrido previo al inicio del proceso electoral de 2027.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria reconoció que desconoce los motivos que llevaron al instituto a modificar su imagen. Por ello, consideró necesario que la autoridad electoral aclare qué criterios se utilizaron para tomar la decisión.

Sheinbaum incluyó este tema entre los asuntos que, desde su perspectiva, deberían ser explicados por el organismo electoral ante el arranque de una nueva etapa de preparación para los comicios del próximo año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-dice-que-es-exagerado-el-presupuesto-de-mas-de-40-mmdp-del-ine-para-elecciones-de-2027-FH23429048

“También hay otro de un cambio de color que también tendría que explicar el INE. ¿Por qué cambiaron el color? No se entiende, la verdad”, expresó.

PRESIDENTA PIDE UNA EXPLICACIÓN AL INSTITUTO

La presidenta señaló que no cuenta con información sobre las razones detrás de la modificación y planteó que la explicación tendría que provenir directamente de la dirigencia del INE o de sus consejeros.

“No tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE previo a la elección, ya iniciada la jornada”, agregó.

El señalamiento ocurre mientras el proceso electoral de 2027 comienza a tomar forma. En esos comicios se definirán distintos cargos de elección popular, por lo que el funcionamiento y la comunicación institucional del organismo electoral adquieren relevancia dentro de la organización de la jornada.

Sheinbaum no afirmó que el cambio de color tenga alguna relación con una irregularidad electoral. Su cuestionamiento se centró en la falta de información que, según dijo, tiene sobre los motivos de la modificación.

La mandataria insistió en que corresponde al propio INE explicar públicamente qué originó el cambio y bajo qué criterios se determinó modificar su identidad visual.

EL INE DEBERÁ ACLARAR EL MOTIVO DEL CAMBIO

El cuestionamiento de Sheinbaum se suma a otros temas relacionados con el organismo electoral que han sido planteados públicamente de cara a las elecciones de 2027. En esta ocasión, la discusión se concentró en un aspecto de carácter institucional: el cambio de color utilizado por el INE.

La Presidenta no proporcionó durante la conferencia mayores detalles sobre la modificación ni identificó qué área del instituto tomó la decisión. Tampoco adelantó cuál sería la explicación que espera recibir por parte de los consejeros electorales.

Su petición fue que la presidenta del INE o los integrantes del Consejo General hagan público el argumento utilizado para modificar el color institucional en este momento del calendario electoral.

La discusión ocurre en los primeros momentos del proceso rumbo a 2027, cuando las autoridades electorales preparan las distintas etapas necesarias para organizar los comicios. Por ahora, la explicación sobre el cambio de imagen corresponde al propio instituto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-a-consejeros-afines-a-4t-control-de-comisiones-clave-del-ine-para-2027-CH23429803

DATOS CURIOSOS

· El INE es el organismo encargado de organizar las elecciones federales en México.

· Claudia Sheinbaum señaló que desconoce el argumento utilizado para modificar el color institucional del instituto.

· La Presidenta pidió que la explicación sea ofrecida por la presidenta del INE o sus consejeros.

· El cuestionamiento ocurrió durante La Mañanera del Pueblo.

· El señalamiento se produce rumbo al proceso electoral de 2027.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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