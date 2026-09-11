Dan a consejeros afines a 4T control de comisiones clave del INE para 2027

Los consejeros Frida Gómez, Arturo Chávez y Jorge Montaño, identificados con el oficialismo y parte del bloque de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tendrán el control de una de las comisiones clave para el proceso intermedio de 2027: la de Quejas y Denuncias. El órgano colegiado será responsable de revisar durante nueve meses las quejas de partidos, actores políticos, medios y ciudadanos por presuntas violaciones a la normativa electoral, así como de dictar medidas cautelares.

En días pasados, Gómez fue cuestionada por plantear criterios flexibles ante las llamadas “boletas planchadas” y por intentar retirar el filtro que impedía la acreditación de servidores públicos como observadores electorales. Por su parte, Chávez, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien colaboró en la Ciudad de México y en el Gobierno federal, no solo integrará Quejas, sino que presidirá la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que incluye el Comité de Radio y Televisión, y la de Verificación de Integridad de Candidaturas. Además, participará en las de Organización Electoral y Presupuesto. La Comisión de Fiscalización, encargada de auditar los gastos de campaña y de partidos, quedará bajo la presidencia del tabasqueño Jorge Montaño, considerado operador principal de Taddei. No obstante, tendrá una integración de contrapeso con consejeros de perfil crítico: Arturo Castillo, Carla Humphrey y Uuc-Kib Espadas, además de Blanca Cruz, quien se integró al Consejo General en abril pasado.

En el resto del reparto, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral estará encabezada por Martín Faz, órgano responsable de la supervisión en campo, la integración y el adiestramiento de los funcionarios de casilla. En tanto, Uuc-Kib Espadas presidirá la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Carla Humphrey la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.