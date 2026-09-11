Dan a consejeros afines a 4T control de comisiones clave del INE para 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dan a consejeros afines a 4T control de comisiones clave del INE para 2027
    El INE prepara las áreas encargadas de organización y capacitación de cara al proceso electoral de 2027. ARCHIVO

Consejeros cercanos a Taddei encabezarán comisiones clave del INE rumbo a 2027, entre ellas Quejas y Denuncias y Fiscalización

Los consejeros Frida Gómez, Arturo Chávez y Jorge Montaño, identificados con el oficialismo y parte del bloque de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tendrán el control de una de las comisiones clave para el proceso intermedio de 2027: la de Quejas y Denuncias.

El órgano colegiado será responsable de revisar durante nueve meses las quejas de partidos, actores políticos, medios y ciudadanos por presuntas violaciones a la normativa electoral, así como de dictar medidas cautelares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-dice-que-es-exagerado-el-presupuesto-de-mas-de-40-mmdp-del-ine-para-elecciones-de-2027-FH23429048

En días pasados, Gómez fue cuestionada por plantear criterios flexibles ante las llamadas “boletas planchadas” y por intentar retirar el filtro que impedía la acreditación de servidores públicos como observadores electorales.

Por su parte, Chávez, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien colaboró en la Ciudad de México y en el Gobierno federal, no solo integrará Quejas, sino que presidirá la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que incluye el Comité de Radio y Televisión, y la de Verificación de Integridad de Candidaturas. Además, participará en las de Organización Electoral y Presupuesto.

La Comisión de Fiscalización, encargada de auditar los gastos de campaña y de partidos, quedará bajo la presidencia del tabasqueño Jorge Montaño, considerado operador principal de Taddei.

No obstante, tendrá una integración de contrapeso con consejeros de perfil crítico: Arturo Castillo, Carla Humphrey y Uuc-Kib Espadas, además de Blanca Cruz, quien se integró al Consejo General en abril pasado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/daran-383-mil-mdp-mas-a-estados-y-municipios-en-2027-FH23428915

En el resto del reparto, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral estará encabezada por Martín Faz, órgano responsable de la supervisión en campo, la integración y el adiestramiento de los funcionarios de casilla.

En tanto, Uuc-Kib Espadas presidirá la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Carla Humphrey la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Elecciones
Presupuesto

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Bienvenidos a México

Bienvenidos a México
NosotrAs: Acuerpar la peri-menopausia

NosotrAs: Acuerpar la peri-menopausia
Ximena López Rosales fue localizada con vida en Puebla tras 328 días de búsqueda por su desaparición en CDMX.

Ximena López, joven desaparecida en Tlalpan, es localizada con vida tras 328 días en Puebla
Incendio en carretera Guadalajara-Colima tras volcadura de pipa

¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de la letra L.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres cuyo primer apellido inicie con la letra ‘L’ este 11 de septiembre
La CURP certificada es uno de los documentos que deben tener listos los estudiantes que buscan registrarse a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en 2026.

CURP certificada 2026: así puedes saber si sirve para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez
El cantante sonorense ofreció disculpas a través de sus redes sociales por no poder llegar al show.

Carín León cancela show en Las Vegas y fans enfurecen; ‘No les devuelvo su tiempo perdido’, dice el cantante
América contrató a Santiago Ramos y Santiago Bueno, así que Ícaro da Conceição y Raúl ‘Pantera’ Zúñiga quedaron fuera de los registros del primer equipo.

América hace espacio para sus nuevos centrales y le dan las gracias a Ícaro y a la ‘Pantera’ Zúñiga