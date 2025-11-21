Presenta SEP la plataforma SaberesMX en la Mañanera; permita ampliar el acceso al conocimiento por ‘toda la vida’

El funcionario señaló que tanto la tecnología de la información como la inteligencia artificial están modificando profundamente la forma de aprender. Por ello, la educación superior debe transformarse y adaptarse a un entorno dinámico, flexible y de constante actualización.

La Secretaría de Educación Pública presentó SaberesMX , una plataforma digital que permitirá ampliar el acceso al conocimiento a lo largo de la vida. Durante la Mañanera, Mario Delgado destacó que, con el avance de la IA generativa , “el conocimiento se duplica cada 24 horas”, lo que obliga a replantear los modelos educativos actuales.

SaberesMX se posiciona como una herramienta pública que integra contenidos científicos, cursos y capacitaciones para jóvenes y adultos. El objetivo es garantizar el derecho a la educación durante toda la vida, sin importar edad o condición.

UNA RESPUESTA A LA BRECHA ENTRE UNIVERSIDADES Y PLATAFORMAS PRIVADAS

Delgado explicó que actualmente existen plataformas privadas con mayor alcance que todo el sistema público de educación superior. Como ejemplo, mencionó que Coursera suma 7.3 millones de usuarios en México, mientras que las universidades públicas apenas reúnen 5.5 millones de estudiantes.

Ante esta realidad, el gobierno decidió crear una plataforma estatal que compita directamente y permita democratizar el acceso al conocimiento. SaberesMX busca evitar que la educación pública quede rezagada frente al sector privado, que ofrece certificaciones especializadas y orientadas a empleos de alta remuneración.

La plataforma incluirá cursos de inteligencia artificial, ciencias, tecnologías emergentes y áreas humanistas para ofrecer una formación integral. La SEP asegura que todos los ciudadanos pueden utilizarla, incluidos adultos que deseen concluir su educación.

UN MODELO EDUCATIVO MÁS FLEXIBLE, ÉTICO Y HUMANISTA

De acuerdo con Delgado, la educación superior enfrenta el reto de reinventarse, pues las nuevas generaciones deberán cambiar de oficio o actualizarse constantemente. El aprendizaje permanente es ahora una necesidad en un mundo de cambios acelerados.

SaberesMX propone un modelo educativo con pensamiento humanista, responsabilidad ética y acceso abierto. La plataforma centraliza temas de conocimiento científico que antes estaban dispersos y solo disponibles en instituciones especializadas.

El proyecto representa un desafío para la arquitectura tradicional de la educación superior, pero también una oportunidad para fortalecer la igualdad educativa en México. La SEP reiteró que la plataforma será gratuita y estará abierta al público en general.

DATOS CURIOSOS

• El conocimiento científico y tecnológico hoy se duplica cada 24 horas.

• Coursera tiene más usuarios mexicanos que todo el sistema público de educación superior.

• SaberesMX busca integrar cursos de IA, ciencias, humanidades y competencias laborales.