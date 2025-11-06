Presentan ‘El Buen Fin 2025’ en la Mañanera; prevén derrama económica de más de 200 mil millones de pesos

/ 6 noviembre 2025
    Presentan ‘El Buen Fin 2025’ en la Mañanera; prevén derrama económica de más de 200 mil millones de pesos
    La 15ª edición de El Buen Fin se celebrará del 13 al 17 de noviembre con más de 200 mil negocios participantes, una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos . FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Buen Fin 2025 regresa con fuerza, apostando por la formalidad, la innovación digital y el consumo responsable a través de su nueva aplicación oficial bajo el lema “Local, formal y conectado”

El Buen Fin 2025 se celebrará del 13 al 17 de noviembre y promete ser una de las ediciones más grandes desde su creación. Con más de 200 mil negocios formales participantes y una derrama económica estimada en más de 200 mil millones de pesos, el evento comercial busca fortalecer la economía familiar y el comercio local.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó oficialmente esta 15ª edición, acompañada por representantes del sector empresarial. El presidente de la Concanaco-Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que este año se espera un crecimiento del 15.7 por ciento en comparación con 2024, impulsado por la formalidad y la innovación tecnológica.

“El Buen Fin nació desde el comercio, con el objetivo de que el dinero se quede en nuestras colonias, entre nuestra gente”, afirmó De la Torre, resaltando la importancia de mantener la economía dentro de las comunidades mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta

IMPULSO AL CONSUMO LOCAL Y REGISTRO DE NEGOCIOS

El Buen Fin 2025 busca motivar el consumo local e invitar a más negocios formales a participar. Dueñas y dueños de tiendas, profesionales independientes, productores, médicos y prestadores de servicios turísticos están llamados a sumarse a esta gran iniciativa nacional.

El registro de los comercios se realiza en el portal oficial de la Concanaco Servytur, donde las promociones verificadas serán visibles para los consumidores. Esta medida refuerza la transparencia y confianza durante los días de ofertas, evitando fraudes y fortaleciendo la relación entre compradores y vendedores.

Además, participar representa una oportunidad única para impulsar las ventas, atraer nuevos clientes y fortalecer la economía comunitaria. Bajo la consigna “Cuando compras donde vives, inviertes en tu comunidad”, la campaña promueve un comercio justo y cercano, beneficiando directamente a las familias mexicanas.

NUEVA APP “EL BUEN FIN 2025”

Como novedad, este año se lanzará la app oficial de El Buen Fin 2025, disponible a partir del 13 de noviembre, que permitirá a los usuarios acceder a múltiples herramientas útiles para aprovechar al máximo las ofertas.

A través de esta aplicación, los consumidores podrán:• Ubicar comercios participantes y promociones cercanas.Verificar establecimientos formalmente registrados.Acceder a un mapa interactivo con filtros por categoría y opción de favoritos.

El lema de esta edición, “Local, formal y conectado”, resume la intención de combinar la tecnología con el desarrollo económico regional. Las autoridades recomendaron revisar las ofertas de los negocios familiares y locales dentro de la app para fomentar un consumo responsable.

TE PUEDE INTERESAR: Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas

DATOS CURIOSOS SOBRE EL BUEN FIN

• El Buen Fin nació en 2011 como una iniciativa entre el gobierno y empresarios para fortalecer la economía interna.

• En su primera edición participaron 40 mil negocios, cifra que hoy supera los 200 mil.

• La nueva app 2025 es la primera versión oficial con geolocalización y verificación digital.

El Buen Fin 2025 llega con fuerza renovada, tecnología y una visión más humana: apoyar al pequeño comercio, fortalecer el consumo local y consolidar una economía más formal, digital y conectada.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

