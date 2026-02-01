Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima, durante el sábado 31 de enero. A través de redes sociales, el funcionario federal expresó su solidaridad con sus familiares que fueron “brutalmente asesinadas” en su domicilio y confió en que se esclarecerán los hechos. TE PUEDE INTERESAR: Familiares de Mario Delgado, secretario de la SEP, son asesinadas en Colima “Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima (...) Estamos seguros de que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD”, escribió en su cuenta de X, como en Facebook. Delgado recordó con cariño que durante toda su infancia su tía ‘Queña’ le preparaba sus pasteles de cumpleaños, señalando que ella se dedicaba a preparar “ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla” para vivir.

"Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla. Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido", escribió Delgado. Externó su solidaridad a sus tíos, primos y en especial a Alex, "estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia", concluyó. ¿QUÉ OCURRIÓ CON EUGENIA Y SHEILA? Medios de comunicación en Colima reportaron que sujetos armados irrumpieron de manera violenta la vivienda de las mujeres en la colonia Placetas y abrieron fuego contra ambas. Medios locales reportaron los homicidios de María Eugenia 'Queña' Delgado, de 72 años de edad, y Sheila Amezcua Delgado, de 49 años de edad. Se detalló que el incidente ocurrió en la mañana del sábado, 31 de enero. Tía y prima, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública. Los agresores dispararon en contra las mujeres la madrugada del sábado y huyeron del sitio, a lo que vecinos del lugar escucharon las detonaciones de arma de fuego y reportaron a las autoridades. Al arribar al sitio, elementos de emergencia y de seguridad confirmaron que ya no presentaban signos vitales. Ante el hecho, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Felipe Delgado Carrillo, familiar de las víctimas, comentó: "La esquina era conocida como picadero, es una vivienda abandonada. Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades pero nada".

El diputado del PVEM detalló que el sitio cercano donde se cometió el crimen era conocido como 'picadero', donde se encontraba una casa abandonada. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima informó que los tres presuntos implicados en el doble homicidio fueron abatidos en los trabajos de seguimiento. Luego de los trabajos periciales, con apoyo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Colima (C5i), lograron la identificación del vehículo utilizado en el crimen y la ubicación de algunas de las personas que participaron en la agresión.