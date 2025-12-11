Prevé Banxico mayor daño en estados del norte por políticas de Trump y revisión del T-MEC

El Banco de México (Banxico) anticipó que la incertidumbre causada por las políticas comerciales que pudiera lanzar el Gobierno de Donald Trump, así como la próxima revisión del T-MEC, tendrá mayor impacto en los estados del norte de México y regiones centrales.

En su “Reporte sobre las Economías Regionales”, Banxico advierte que éstas “siguen enfrentando un entorno complejo e incierto”, con retos para su crecimiento, aunque también se prevé que tengan un desempeño más favorable en comparación con lo que se ha observado durante 2025.

“En el ámbito externo, persiste la incertidumbre en torno a las políticas que pudiera implementar nuestro principal socio comercial -(EE.UU.)- y la próxima revisión del T-MEC”, dice el reporte correspondiente al tercer trimestre de 2025.

De acuerdo con el banco central, ello “podría afectar de manera particular a las entidades del norte y a las regiones centrales, dada su elevada integración con el mercado internacional”.

Además, señaló que los estados que históricamente han sido emisoras de migrantes, también verán una afectación directa.

“Esto es especialmente relevante en ciertos estados del centro norte y del sur, donde las remesas representan una proporción relativamente importante de los ingresos de los hogares”, expuso el Banxico.

Internamente, Banxico advirtió que la inseguridad pública sigue siendo un reto, pues directivos han acusado afectaciones en el funcionamiento de las empresas en varias zonas del País.

Banxico dijo que a lo anterior “se suma la amenaza de eventos climáticos extremos que impactan de manera diferenciada a los sectores productivos y a las entidades federativas”.

El banco central ve crucial que se continúe con el fortalecimiento de las fuentes internas de crecimiento, así como crear condiciones favorables para la inversión y aprovechar las oportunidades coyunturales.

Recordaron como una buena señal que las exportaciones mexicanas bajo el marco del T-MEC tienen un “trato preferencial” si se compara con otros países, lo que es una “oportunidad para robustecer la estructura productiva de América del Norte y aprovechar al sector exportador como palanca de desarrollo regional”.

Señalaron que es crucial que siga la construcción de infraestructura relacionada con transporte, energía y agua, por su relevancia para reducir costos y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales, lo que suma a la competitividad y permite aprovechar las ventajas de cada región.