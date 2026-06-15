Previo al juego del Mundial en Monterrey: Exigen investigar posible campo de exterminio

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    Previo al juego del Mundial en Monterrey: Exigen investigar posible campo de exterminio
    Este colectivo ciudadano se manifestó en los alrededores del estadio Monterrey, previo al juego entre Suecia y Túnez. FOTO: HUMBERTO CASAS
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El colectivo exigió mayor presupuesto para operar la búsqueda de personas desaparecidas

Integrantes del colectivo RENACER NL, A.C. exigieron este domingo que se investigue un posible campo de exterminio en el municipio de Salinas Victoria, esto durante una manifestación en las inmediaciones del Estadio Monterrey, previo al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Suecia y Túnez.

La demanda de los familiares de personas desaparecidas incluyó un llamado a las autoridades estatales para que destinen a las labores de búsqueda recursos similares a los invertidos en la organización y preparación del evento deportivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pegan-carteles-de-victimas-de-desaparicion-en-nuevo-leon-cerca-del-estadio-monterrey-DC21321615

Elva Rivas, representante de la asociación civil, señaló a VANGUARDIA que las familias deben financiar con recursos propios las acciones de localización de sus seres queridos, debido a la falta de apoyo institucional.

“La exigencia del día de hoy es que, así como el Gobierno del Estado de Nuevo León gastó tantos millones en realizar este evento, también invierta en la búsqueda de nuestros familiares para poder encontrarlos”, expresó.

Rivas explicó que el colectivo está integrado actualmente por 85 familias que buscan a personas desaparecidas, con casos que datan desde 2010 hasta reportes recientes registrados el pasado 7 de febrero.

“Es increíble que no puedan mover un dedo para buscarlos cuando todavía existe la posibilidad de encontrarlos. Sabemos que el tiempo es vital”, afirmó.

La activista denunció además el rezago que existe en las áreas periciales de la Fiscalía estatal. Indicó que únicamente cuatro personas están encargadas de analizar restos humanos localizados en diversos puntos de la entidad.

“Hemos encontrado sitios que consideramos campos de exterminio, donde diariamente se recuperan más de tres kilos de fragmentos humanos que podrían pertenecer a nuestros familiares, pero desafortunadamente permanecen rezagados sin ser analizados”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-gobierno-de-nuevo-leon-ocultar-imagenes-de-desaparecidos-DG21270715

A través de un comunicado entregado a VANGUARDIA, el colectivo denunció que desde el 11 de marzo de 2024 realiza búsquedas constantes en un predio de Salinas Victoria identificado como posible sitio de exterminio.

Las familias señalaron que las autoridades no garantizan condiciones mínimas para el desarrollo de estas labores, debido al mal estado de los accesos y a la falta de servicios sanitarios adecuados. También denunciaron adeudos con proveedores encargados de brindar apoyo logístico durante los operativos.

Asimismo, acusaron que vehículos oficiales destinados a la Comisión de Búsqueda son utilizados para actividades administrativas y particulares, lo que limita la atención a las víctimas.

Sobre la jornada realizada durante el Mundial, Rivas destacó que aficionados extranjeros mostraron solidaridad con su causa, mientras que muchos mexicanos suelen mantenerse distantes o emitir juicios sobre las familias buscadoras.

La representante aclaró que el colectivo no se opone a la realización de la Copa del Mundo, pero criticó los intentos de ocultar la problemática de las desapariciones mediante intervenciones urbanas en la Plaza de los Desaparecidos de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-registra-en-promedio-tres-desapariciones-diarias-fundenl-BB21139932

“Esto no se puede esconder. Es una realidad que reflejan las cifras. En Nuevo León hay más de 7 mil 450 personas desaparecidas y cada día se suman más casos”, afirmó.

El comunicado concluye con un llamado a las autoridades para asumir su responsabilidad y garantizar recursos suficientes para la búsqueda de personas desaparecidas, pues, sostienen, encontrar a sus familiares no debería depender de la capacidad económica de las víctimas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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