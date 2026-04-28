Sindicatos desatan balacera y quemas de vehículos en la México-Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-Integrantes de distintos gremios de la construcción se enfrentaron a balazos e incendiaron dos vehículos de carga en el kilómetro 68 de la Autopista México-Puebla para detener las obras de reencarpetamiento en Santa Rita Tlahuapan, en Tlahuapan, Puebla. Sujetos encapuchados irrumpieron en la zona de trabajo, dispararon contra la maquinaria y lanzaron piedras a las unidades para exigir la titularidad de los contratos federales. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública local intervinieron para dispersar a los agresores, quienes bloquearon ambos sentidos de la vialidad con automotores en llamas.

“Efectivamente, hace unos momentos incendiaron dos automotores de carga. Es un pleito entre los sindicatos de materialistas por un tramo federal que están concursando”, confirmó el Secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, al ser abordado en un evento público. “Son contratos otorgados por la Federación y al ser ganados por una empresa, los otros se sienten ofendidos al grado de suceder esto, al grado de dispararles y encender dos automotores”. NO SE REPORTAN PERSONAS LESIONADAS El Secretario exhortó a la vía del diálogo para la resolución de problemas y comunicó que la Guardia Nacional montó un operativo para dar con los responsables que huyeron en un vehículo. Indicó que no hubo reportes de lesionados y, por la tarde, autoridades tendrán una reunión que buscará la resolución del conflicto entre los sindicalizados de la rama de la construcción.

Fuentes locales indicaron que los agentes lograron la detención de un hombre armado y encapuchado a la altura del kilómetro 101, en la desviación hacia el aeropuerto. Personal de emergencia atiende el siniestro de las unidades sin que se reporten personas heridas o fallecidos, aunque los daños materiales son de consideración.

Capufe redujo la circulación a un carril mientras las grúas retiran los restos de los tractocamiones perforados por los proyectiles de arma de fuego.

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