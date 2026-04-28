CNTE amaga con huelga a la CDMX; prepara movilizaciones el 1 y el 15 de mayo

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México
/ 28 abril 2026
    CNTE amaga con huelga a la CDMX; prepara movilizaciones el 1 y el 15 de mayo
    En la última Asamblea Nacional Representativa, el magisterio disidente acordó el estallamiento definitivo del paro, que en años anteriores ocurría siempre el 15 de mayo, Día del Maestro. FOTO: Cuartoscuro Rogelio Morales Ponce

Con estas movilizaciones la Coordinadora pretende presionar al Gobierno federal antes del inicio formal de la huelga nacional

CIUDAD DE MÉXICO .-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista jornadas de protestas en la Ciudad de México, con las que pretende presionar al Gobierno federal antes del inicio formal de la huelga nacional.

En la última Asamblea Nacional Representativa (ANR), el magisterio disidente acordó el estallamiento definitivo del paro, que en años anteriores ocurría siempre el 15 de mayo, Día del Maestro.

Sin embargo, bajo el contexto del Mundial, la Coordinadora ha decidido reajustar el plan e informó que la definición del arranque se concretará el próximo 16 de mayo.

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“Históricamente hemos iniciado el 15 de mayo la acción política; sin embargo, ahora por el contexto que tenemos en el País y el análisis que se ha hecho en diferentes secciones, estaremos ya en su momento retornando al inicio del plantón, huelga y actividades, una vez que se defina la fecha. Vamos, quienes no tenemos la fecha definida, ahora a una consulta”, dijo la líder de la Sección 9, Yenny Pérez Martínez, en conferencia de prensa.

”YA HAY PROPUESTAS PARA INICIAR EL PARO”: SECCIÓN 7

Su homólogo de la Sección 7 en Chiapas, Isael González, adelantó que ya hay propuestas sobre la mesa para iniciar el paro.

“La huelga ya es un hecho, lo que hace falta es definir la fecha. Hay contingentes que ya propusieron, pero se definirá como CNTE nacional en la Asamblea Nacional el 16 de mayo”, dijo.

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La delegada de la Sección 13, en Michoacán, Eva Hinojosa, detalló que, mientras tanto, el primero de mayo está programada una manifestación que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, para entregar el pliego petitorio con la demanda de la abrogación a la Ley del ISSSTE 2007, en Palacio Nacional.

Esta movilización, detalló, tendrá réplicas también en los estados de la República; asimismo, el 15 de mayo, Día del Maestro se repetiría la jornada de protestas para que un día más tarde la ANR decida la fecha de arranque formal de la huelga.

“Es así como nosotros decimos esta premisa: que no rodará el balón si no hay solución”, amagó.

MARCHA DEL 1 DE MAYO ANTESALA DE LA HUELGA NACIONAL

La movilización del primero de mayo pretende unir además a sectores de trabajadores y sindicatos con miras a engrosar sus filas rumbo a la huelga nacional, comentó el líder de la Sección 9 capitalina, Pedro Hernández.

“Hemos establecido contactos con los sindicatos que están en huelga, con la nueva Central de Trabajadores, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica para marchar este primero de mayo unitariamente.

“Vamos a continuar la ruta de articulación política de alianzas con diferentes sectores sociales y estudiantes para la construcción de un referente mayor rumbo a la huelga nacional”, declaró.

Aseguró que la CNTE no está en contra de que las infancias y ciudadanos disfruten del torneo de la FIFA, sino que buscan utilizar el escaparate mundialista para evidenciar las fallas del Gobierno y, además, posicionarse en contra del “Mundial del despojo”.

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