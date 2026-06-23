Protestan ex juzgadores en Senado y Segob por adeudos

CDMX.- Un grupo de alrededor de una centena de jueces y magistrados en retiro iniciaron esta mañana una marcha del Monumento a la Revolución al Senado de la República y la Secretaría de Gobernación, en protesta por el adeudo de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria a más de 200 impartidores que dejaron el cargo tras la reforma judicial. Vestidos con togas negras, acompañados de una batucada y con una bandera de 30 metros de largo, los inconformes dijeron que esta caminata iniciada a las 11:00 horas responde a que, después de meses de protesta, sus reclamos no han recibido respuesta de parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

“La situación sigue siendo la misma, falta de voluntad ya no jurídica, sino política ¿Por qué te comento que política? Porque la respuesta hace unas semanas, meses atrás, de Néstor Vargas Solano, el presidente del OAJ, fue ‘impugnen, recurran, ustedes son abogados’, ok, las personas que están pendientes de indemnización presentaron sus amparos ¿y qué creen? Se los desechaban por causa manifiesta y notoria de improcedencia”, dijo en entrevista el magistrado en retiro Froylán Muñoz Alvarado. ”¿Eso que quiere decir? que no hay acceso a la justicia. Entonces, es un juego que ya queda más en la buena voluntad política que en lo jurídico, porque además es disposición constitucional”. ESPERAN ATENCIÓN Muñoz Alvarado dijo que espera que antes de medio día una comitiva de los juzgadores sea recibida por senadores de oposición. En tanto que la magistrada Elba Sánchez Pozos refirió que ya tuvieron contacto con los senadores Ricardo Anaya y Margarita Zavala, quienes dijeron que darían seguimiento a la situación. El Colectivo Décimo Transitorio, integrado por varios de los inconformes, previamente emitió un comunicado para manifestar que esta movilización no busca ningún privilegio, concesión ni beneficio extraordinario, sino que el Estado mexicano cumpla la norma constitucional que él mismo creó.

“El artículo Décimo Transitorio reconoció expresamente derechos para las personas juzgadoras que, como consecuencia de la reforma judicial, concluimos anticipadamente nuestras funciones. Entre esos derechos se encuentran las indemnizaciones constitucionalmente previstas y las pensiones complementarias establecidas en el propio régimen transitorio”, dijo. INDEMNIZACIÓN PREVISTA La indemnización extraordinaria es una prestación prevista en el artículo décimo transitorio de la Constitución y contempla una indemnización extraordinaria de 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado a quienes declinaron participar en la elección judicial o que perdieron los comicios.

La pensión complementaria es un derecho que adquieren los impartidores de justicia cuando gozan de la pensión del ISSSTE y cumplen seis años como titular de un juzgado o tribunal, explicaron.

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