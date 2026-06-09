Proyectan aumento de hasta 66% de alimentos básicos en EU si fracasara el T-MEC

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    Proyectan aumento de hasta 66% de alimentos básicos en EU si fracasara el T-MEC
    El desplome del acuerdo comercial afectará el acceso a una canasta de 85 productos esenciales como frutas, verduras, cereales y cárnicos, dañando principalmente a las familias de bajos ingresos. CUARTOOSCURO

Fracaso del T-MEC dispararía hasta 66% el precio de los alimentos básicos en EU por aranceles a México y Canadá, advierte Universidad Purdue

Si fracasa la renovación del T-MEC, hacia 2035 provocaría en EU una inflación en alimentos básicos de entre el 13 por ciento y hasta el 66 por ciento respecto a 2025, proyectó un estudio de la Universidad Purdue, en Indiana, que utilizó índices históricos de precios al consumidor para simular un escenario con aranceles a México y Canadá.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-inflacion-anual-fue-de-394-en-mayo-baja-por-reducciones-de-precios-en-electricidad-y-alimentos-GE21257472

La mínima inflación proyectada se calculó tomando en cuenta únicamente un escenario sin el acuerdo comercial norteamericano, mientras que la máxima incluyó un ajuste contemplando también la alta integración de las cadenas de suministro en la actualidad, lo que escalaría el impacto. Pues gracias al Tratado, cada hogar estadounidense ahorró un promedio de 500 dólares en la canasta básica durante 2014, equivalente a un 12.5 por ciento del gasto anual en esos productos, según los especialistas.

Por ello, advirtieron, la renovación del T-MEC resulta crucial para garantizar a las familias de bajos ingresos en EU el acceso a 85 productos evaluados, entre frutas, verduras, cereales, lácteos y cárnicos, sobre todo aquellos que suelen ser importados de los vecinos norteamericanos.

Refirieron que, de cancelarse el convenio, ciertos bienes mexicanos preferidos por los consumidores estadounidenses se encarecerían, como el tomate, cuyos precios subirían hasta un 34 por ciento de 2025 a 2035.

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