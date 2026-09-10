PT buscará alianza con Morena y PVEM rumbo a las elecciones de 2027

CDMX.- El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villareal, aseguró que a su partido le va mejor en las elecciones yendo solo, pero que han preferido ir en alianza para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. En este sentido, precisó que, aunque aún no hay una definición formal, estarían a favor de ir junto con Morena y el PVEM en las elecciones de 2027, siempre y cuando reciban un trato justo y conserven como mínimo los espacios que actualmente tienen.

“Históricamente le conviene, digamos, en términos de resultados de porcentaje de votación, le conviene ir solo (al PT), pero lo que ratificamos es que, a pesar de eso, el partido ha buscado y buscará seguir participando en un modelo de coalición que genere condiciones de mayoría calificada”, expuso en rueda de prensa Y añadió: “Hay una extraordinaria relación política con el nuevo presidente Morena, con Paulo, con el Partido Verde, históricamente la hemos tenido y, aunque no está nada escrito y aunque como lo hemos señalado, el PT exigirá respeto, trato digno, adecuado y que tengamos condiciones mínimas al menos de lo que hoy el partido representa, seguramente habrá condiciones para seguir con el segundo piso de la transformación en la ciudad de México”.

CONSIDERA FIGURA DE CANDIDATURA COMÚN COMO EL MEJOR MODELO PARA PARTIDOS ALIADOS El también diputado local comentó que la figura de candidatura común es el mejor modelo para que los partidos aliados estén mejor representados y haya una mayor justicia en la repartición de votos y espacios. “El PT usará esa figura, pero, insisto, en donde el PT parta de lo que hoy tiene, de ahí hacia arriba”.Ernesto Villareal comentó que los partidos de reciente creación como Somos no representan ningún riesgo para el PT.

Los diputados petistas expresaron su respaldo a la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, y a su posible reelección.

La bancada petista en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda para este último año de legislatura, en el que impulsarán temas de agua, limpieza de ríos, derechos humanos, trabajo y bienestar animal.