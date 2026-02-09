Reactivan caso de defraudación fiscal por 36.7 mdp contra Juan Collado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    Reactivan caso de defraudación fiscal por 36.7 mdp contra Juan Collado
    En 2024, se canceló la investigación por fraude fiscal contra Collado; sin embargo, la FGR impugnó el fallo y consiguió que el Tribunal revocara esta determinación. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


ISR
Fraudes

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Peña Nieto
Juan Collado

Organizaciones


SAT

La imputación es señalada por declarar 74.8 mdp en 2015 ante Hacienda, cuando percibió 182.8 mdp; lo cual el monto del ISR defraudado ascendería a 36.7 mdp

Un tribunal federal ha ordenado reactivar el proceso contra Juan Collado por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2015.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum califica de ‘muy injustas’ sanciones por apoyo a Cuba y reafirma apoyo humanitario

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México instruyó al Juez de control responsable del caso continuar con el proceso penal y convocar a una nueva audiencia para debatir las medidas cautelares que deberán imponerle.

Al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto originalmente le iniciaron cuatro procesos desde 2019, pero a partir de 2024 logró ganarlos todos en primera instancia y luego consiguió cancelar dos de ellos en forma definitiva.

Este fallo del colegiado es el primero en revivir uno de los procesos en su contra.

No obstante, Collado presentó un amparo y, en consecuencia, un tribunal le concedió una suspensión que impide por ahora hacer efectivo su procesamiento y obligarlo a comparecer ante el Juez de control para que le dicten las condiciones bajo las que deberá someterse al procedimiento.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal resolverá el amparo de Collado y, una vez que dicte sentencia, la parte inconforme tendrá la posibilidad de impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito, el cual tendrá la última palabra.

Detalles de la imputación

La imputación contra Collado señala que en 2015 supuestamente declaró ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos, pero Hacienda determinó que en realidad el monto fue de 182 millones 827 mil 782 pesos.

Es por ello que el cálculo del ISR aparentemente defraudado es de 36 millones 786 mil 881 pesos, sin contar multas, recargos y actualizaciones. El delito presumiblemente lo habría cometido al presentar la declaración complementaria de modificación, el 30 de junio de 2017.

El 11 de abril de 2024, el Juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló el proceso y la investigación de fraude fiscal a Collado. Su argumento fue que la imputación derivaba de una querella basada en una opinión contable de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y no en un dictamen técnico contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme a jurisprudencias de la Corte.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman expertos que contratos mixtos no resolverán el problema de producción de Pemex

La FGR impugno el fallo y consiguió que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación revocara esta determinación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ISR
Fraudes

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Peña Nieto
Juan Collado

Organizaciones


SAT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Los abusos y el desgaste de Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a Estados Unidos explicaciones sobre cómo armas y municiones de uso militar estadounidense han terminado en manos del crimen organizado en México.

Sheinbaum pedirá que EU explique porque los narcos mexicanos portan armas del ejército estadounidense
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

La alerta epidemiológica por sarampión en México ha encendido las alarmas. Aunque la vacuna es la clave, el cubrebocas regresa como un aliado táctico en zonas de riesgo para frenar el contagio aéreo.

¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión
La Secretaría de Bienestar inicia la entrega de plásticos y abre nuevos registros este febrero. Conoce las fechas, requisitos y el calendario para adultos mayores y mujeres.

Pensión del Bienestar... anuncia Ariadna Montiel registro y entrega de tarjetas en febrero; estas son las fechas
La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el mensaje de amor y unidad atribuido a Bad Bunny durante el Super Bowl 2026, mientras Donald Trump criticó duramente el espectáculo

‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Kenneth Walker III levanta el trofeo de MVP del Super Bowl LX luego de liderar el ataque terrestre en la victoria de los Seahawks de Seattle.

Kenneth Walker III es MVP del Super Bowl LX y guía el título de los Seahawks de Seattle