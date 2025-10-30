Reafirma Sheinbaum nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló nuevamente del tema del nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

Mencionó que primero tienen que tener todos los permisos de cualquier mina de carbón de la Región Carbonífera de Coahuila para poder comprar a la Comisión Federal de Electricidad, porque había esta pregunta de si tenían estos permisos sobre todo laborales que son fundamentales y ambientales.

“Se hacían por costumbre las licitaciones y ganaban una o dos empresas, hay sólo una planta que usa carbón todavía de la CFE, la compra de ese carbón se hace en la Regíon Carbonifera, y antes por inercia se venía comprando a uno o dos productores, eso hacía que esa compra se concentrara en unas cuantas manos, entonces ahora los propios productores de carbón pidieron que se ampliara, que pudieran ser muchos más los que participaran, para que pudiera ser mayor el beneficio, y eo fue lo que se hizo”, expresó.