Reafirma Sheinbaum nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila

México
/ 30 octubre 2025
    Reafirma Sheinbaum nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila
    Apuntó que se hacían por costumbre las licitaciones y ganaban una o dos empresas. FOTO: ESPECIAL

Explicó que, antes de poder vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, las minas de la Región Carbonífera de Coahuila deben contar con todos los permisos necesarios

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló nuevamente del tema del nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

Mencionó que primero tienen que tener todos los permisos de cualquier mina de carbón de la Región Carbonífera de Coahuila para poder comprar a la Comisión Federal de Electricidad, porque había esta pregunta de si tenían estos permisos sobre todo laborales que son fundamentales y ambientales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Gobierno federal da carpetazo a ‘pataleo’ por compra de carbón

“Se hacían por costumbre las licitaciones y ganaban una o dos empresas, hay sólo una planta que usa carbón todavía de la CFE, la compra de ese carbón se hace en la Regíon Carbonifera, y antes por inercia se venía comprando a uno o dos productores, eso hacía que esa compra se concentrara en unas cuantas manos, entonces ahora los propios productores de carbón pidieron que se ampliara, que pudieran ser muchos más los que participaran, para que pudiera ser mayor el beneficio, y eo fue lo que se hizo”, expresó.

Añadió que los ambientalistas van a cuestionar por qué sigue funcionando la planta de carbón, y es el plan de CFE que hacia el futuro ya no se utilice carbón, que es el combustible que genera más emisiones de gases de efecto invernadero.

Agregó que por lo pronto, mientras sigue operando, es importante que genere mayores beneficios.

Temas


4T
compras

Localizaciones


Región Carbonífera

Organizaciones


CFE

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas