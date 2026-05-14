Si lo desea, Inzunza puede participar por gubernatura de Sinaloa pese a acusaciones: Morena

CDMX.- A pesar de que desde hace 15 días desapareció del Senado luego de que un fiscal de Nueva York lo acusó de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza, aún es considerado por Morena para ser candidato a gobernador en 2027.

Las oficinas del senador sinaloense en la Cámara Alta permanecen abiertas, con dos colaboradores que desconocen el paradero de su jefe, quien desde que se revelaron las acusaciones en su contra, se ha dedicado a enviar mensajes en redes sociales citados a filósofos como Séneca o felicitando a su madre, desde Badiraguato, según sus dichos.