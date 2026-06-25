Reaparece Inzunza en reunión virtual de comisión del Senado

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    Reaparece Inzunza en reunión virtual de comisión del Senado
    Su última aparición oficial en el Senado fue el 29 de abril. Cuartoscuro

Después de 57 días consecutivos ausente se reintegró a sus actividades en una reunión de trabajo

CDMX.-El senador morenista Enrique Inzunza, acusado por la justicia estadounidense de operar a favor del Cártel de Sinaloa, reapareció en actividades ordinarias de la Cámara alta, luego de 57 días consecutivos ausente.

Su última aparición oficial en el Senado fue el 29 de abril, cuando se preveía aún que participaría durante las sesiones de la Comisión Permanente.

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Este jueves, de forma virtual, se reintegró a sus actividades en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, donde se suman opiniones para la integración de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que lleva nueve años de atraso para su expedición.

JAVIER CORRAL EVITA MENCIONARLO

Durante el pase de lista, el presidente del grupo, el morenista Javier Corral, evitó mencionar su nombre pese a que destacó que la sesión cuenta con quórum para dictaminar, si fuera el caso.

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El pasado 22 de junio, Inzunza fue criticado por faltar a su responsabilidad de asistir a la sesión a distancia de la Comisión de Derechos Humanos.

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