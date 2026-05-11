Ejidatarios bloquean accesos al AIFA; exigen solución a controversia limítrofe con Tecámac

TONANITLA, EDOMEX.- La mañana de este lunes un grupo de ejidatarios de Tonanitla bloquea vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que afecta a los usuarios que se dirigen a la terminal aérea.

Los manifestantes colocaron llantas y atravesaron camionetas y tractores antes de las 09:00 horas en el Camino Libre a Tonanitla, en el límite con el municipio de Tecámac, en sentido hacia Ecatepec, y mantiene cerrado el Boulevard Ojo de Agua. ¿QUÉ EXIGEN LOS MANIFESTANTES? Los ejidatarios de Tonanitla exigieron al Congreso del Estado de México la resolución inmediata de la controversia limítrofe con Tecámac por 810 hectáreas. Argumentaron que Tecámac retuvo la mayor parte de ese terreno, colindante con Ecatepec, mientras Tonanitla conservó solo la zona de Valle Verde, colindante con Nextlalpan.

AYUNTAMIENTO CONDENA AFECTACIONES El ayuntamiento de Tecámac condenó las afectaciones provocadas por el bloqueo en la vialidad que conecta al AIFA con las zonas de Héroes Tecámac y Puente de Fierro, a la altura de Ojo de Agua. En un comunicado señaló que la acción impacta a miles de usuarios del aeropuerto, trabajadores, estudiantes y familias que utilizan diariamente esa vía. El municipio reconoció el derecho a la manifestación, pero consideró que intereses ajenos al bienestar ciudadano no deben perjudicar la movilidad ni la tranquilidad de la población.

Pidió que las diferencias territoriales se atiendan por las vías institucionales y legales, y refrendó su compromiso con el diálogo y la gobernabilidad. YA EXISTEN ANTECEDENTES DEL CONFLICTO Este conflicto limítrofe ya generó un enfrentamiento el 2 de octubre de 2023, cuando policías de Tecámac y pobladores de Tonanitla, incluido el alcalde, se golpearon. El incidente dejó varios heridos y al menos seis vehículos dañados, tres de ellos patrullas.Tras ese hecho, las autoridades instalaron una mesa de diálogo con gobiernos federal, estatal y municipales. Los alcaldes firmaron un acuerdo de paz y se comprometieron a evitar confrontaciones hasta la emisión del decreto de límites territoriales. Los ejidatarios demandaron la presencia de autoridades federales y estatales y legisladores del Congreso local, y advirtieron que mantendrán el bloqueo si no obtienen respuesta.

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