Papá de Vicente tiene carpetas de investigación por violencia familiar contra Roxana ‘N’, confirma FGE BC

El caso del pequeño Vicente de tres años que falleció por golpe de calor, tras ser olvidado por más de 12 horas dentro del automóvil de su madre —Roxana ‘N’, acusada de homicidio por omisión con dolo eventual—, en Mexicali, Baja California ha destapado también carpetas de investigación por violencia familiar. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, Juan Carlos Meza Beltrán, padre del niño y impulsor de la ‘Ley Vicente’, enfrenta dos carpetas de investigación por violencia familiar en contra de la mujer vinculada a proceso por la muerte de su hijo.

La fiscal de Baja California, María Elena Andrade, informó durante la conferencia de prensa del 11 de mayo que Meza Beltrán cuenta con indagatorias abiertas por un caso ocurrido en 2023 y otro en 2024 contra Roxana ‘N’.

“No fue una carpeta reciente que recién hubieran pasado los hechos, que la tuvieran de alguna manera una perturbación mental por los hechos recientes”, dijo la fiscal bajacaliforniana en alusión al proceso por la muerte de Vicente. María Elena Andrade detalló que unas de las carpetas está judicializada y en audiencia intermedia, pero la otra sigue bajo investigación: “el hecho de que existan estas carpetas, creo que quedó totalmente establecido en esta etapa que es lo que se requiere, la forma de actuar de la madre del menor. Esa lucidez mental, a eso nos referimos, por eso se actualiza conforme al criterio del juez el dolo eventual”, añadió la fiscal. Aunque precisó que se trata de un proceso independiente al de Roxana ‘N’, por la muerte de Vicente; afirmando que “ella tiene su libertad restringida, más no su derecho de defensa. Tanto en este caso como en cualquier otro”, aseguró.

HOMICIDIO DE NIÑO VICENTE De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencias de Mexicali, el pasado viernes 1 de mayo Roxana ‘N’ y el menor de tres años de edad habrían ido a un convivio; sin embargo, cuando regresaron a casa esa noche, alrededor de las 23:00 horas, ella entró al inmueble del fraccionamiento La Rioja y dejó a su hijo en la silla de seguridad para bebés dentro del automóvil. La mujer despertó alrededor del mediodía del sábado 2 de mayo y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo, pero el bebé ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que sus extremidades presentabas quemaduras de primer grado, producidas por las altas temperaturas a las que estuvo expuesto por horas. De ser encontrada culpable, Roxana ‘N’ podría alcanzar una pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual. La próxima audiencia del caso niño Vicente se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre.

LEY VICENTE Para la audiencia, familiares, conocidos y simpatizantes se reunieron para impulsar la iniciativa legislativa ‘Ley Vicente’, liderada por el padre del menor fallecido; con la que se propone que para los juicios familiares, debe haber una investigación psicológica, teniendo en prioridad el entorno familiar y de la infancia, a la perspectiva de género, antes de que se emita un fallo. Se explicó que la iniciativa de ‘Ley Vicente’ en Baja California tiene como objetivo exigir que los casos de custodia sean juzgados priorizando el interés superior de la niñez, en contra de la perspectiva de género. Se argumentó que los padres son omitidos y no se les considera para el cuidado de los niños. “Lo han usado como un arma en lugar de usarlo en el bienestar de ellas, de las propias mujeres y que se usan como ya un arma, pues no pasa nada lo que todos modos con lo de género me beneficia, igual tanto la ley vicaria no la puede ejercer un hombre que solamente la puede ejercer una mujer y pues yo creo que, pues nosotros como hombres está en nosotros también cambiar eso, si ellas marcharon y se hicieron también está en nosotros hacer este tipo de convocatorias y de marcos para que también a nosotros nos escuche”, declaró el padre de la víctima.

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