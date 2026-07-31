Rechaza jueza de Miami liberar a Rafael Zaga, acusado de fraude al Infonavit

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Rechaza jueza de Miami liberar a Rafael Zaga, acusado de fraude al Infonavit
    Se ordenó que en siete días un juez migratorio determine si existen elementos para justificar que permanezca detenido por riesgo de fuga, de lo contrario, deberá ser liberado. ESPECIAL
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Migración
Jueces

Localizaciones


Miami

Organizaciones


Infonavit

El empresario Rafael Zaga seguirá detenido en Florida por su situación migratoria, mientras una juez revisa si representa un riesgo de fuga

Una jueza federal de Miami se negó ayer a ordenar la liberación del empresario Rafael Zaga Tawil, detenido en esa ciudad desde el pasado 11 de abril y acusado en México por un presunto fraude de 5 mil 80 millones de pesos contra el Infonavit.

Beth Bloom, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, rechazó la petición de libertad inmediata planteada por Zaga como parte de una demanda de habeas corpus, similar a un amparo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/garcia-harfuch-revela-el-motivo-por-el-cual-el-r1-cabecilla-del-cjng-mando-a-asesinar-a-carlos-manzo-CB22545160

Zaga no fue detenido para un proceso de extradición por la orden de aprehensión que enfrenta en México, sino únicamente por su situación migratoria irregular en Estados Unidos, donde vive desde marzo de 2024.

“No hay evidencia en el expediente de que la detención sea punitiva, sino que deriva de un proceso legítimo de decisión sobre la remoción del detenido”, explicó la jueza.

Sin embargo, al dar parcialmente la razón a Zaga, Bloom resolvió que, en un plazo de siete días, un juez en materia migratoria deberá celebrar una audiencia para que el Gobierno “justifique su detención con evidencia clara y convincente de peligrosidad o riesgo de fuga”.

De no cumplirse esa orden, Zaga tendrá que ser liberado del Centro de Procesamiento de Krome, en Florida, que no es una cárcel, sino un centro de arresto administrativo para migrantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cierre-de-escuelas-militarizadas-alcanzaria-a-dos-planteles-de-coahuila-BG22532829

Si Zaga es deportado, no habrá limitaciones para procesarlo por cualquier acusación en México, a diferencia de la extradición, que solo permite juzgarlo por el delito por el que esta se concede.

Además del caso del Infonavit, el empresario enfrenta una orden de aprehensión por fraude procesal, derivada de un litigio de mil millones de pesos contra Banco Actinver.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Migración
Jueces

Localizaciones


Miami

Organizaciones


Infonavit

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Profepa clausuró temporalmente las obras de un fraccionamiento campestre ubicado en terrenos forestales de Arteaga.

Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga
Oscar Colás volvió a responder con el bat en una noche que acercó a Saraperos a la pelea por los playoffs de la Zona Norte.

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia
Cercanía. La colaboración entre el cantante y la refresquera revive una relación que comenzó en 1991, provocando comentarios de broma y positivos de los fans.

¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola
Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares.

Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
La presidenta prevé un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026.

Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026
‘R1’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, una violenta célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo