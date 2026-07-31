Rechaza jueza de Miami liberar a Rafael Zaga, acusado de fraude al Infonavit

Una jueza federal de Miami se negó ayer a ordenar la liberación del empresario Rafael Zaga Tawil, detenido en esa ciudad desde el pasado 11 de abril y acusado en México por un presunto fraude de 5 mil 80 millones de pesos contra el Infonavit. Beth Bloom, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, rechazó la petición de libertad inmediata planteada por Zaga como parte de una demanda de habeas corpus, similar a un amparo.

Zaga no fue detenido para un proceso de extradición por la orden de aprehensión que enfrenta en México, sino únicamente por su situación migratoria irregular en Estados Unidos, donde vive desde marzo de 2024. “No hay evidencia en el expediente de que la detención sea punitiva, sino que deriva de un proceso legítimo de decisión sobre la remoción del detenido”, explicó la jueza. Sin embargo, al dar parcialmente la razón a Zaga, Bloom resolvió que, en un plazo de siete días, un juez en materia migratoria deberá celebrar una audiencia para que el Gobierno “justifique su detención con evidencia clara y convincente de peligrosidad o riesgo de fuga”. De no cumplirse esa orden, Zaga tendrá que ser liberado del Centro de Procesamiento de Krome, en Florida, que no es una cárcel, sino un centro de arresto administrativo para migrantes.

Si Zaga es deportado, no habrá limitaciones para procesarlo por cualquier acusación en México, a diferencia de la extradición, que solo permite juzgarlo por el delito por el que esta se concede. Además del caso del Infonavit, el empresario enfrenta una orden de aprehensión por fraude procesal, derivada de un litigio de mil millones de pesos contra Banco Actinver.

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