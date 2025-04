Rechaza Sheinbaum bloqueos comerciales; propone Cumbre por el Bienestar Económico de AL y el Caribe

La titular del Ejecutivo mexicano considera que Latinoamérica y el Caribe están unidas no solo por su proximidad geográfica, ya que las naciones están unidas por la historia, la diversidad, la resistencia y los sueños de justicia.

RECHAZO AL BLOQUEO

Claudia Sheinbaum Pardo consideró que es necesario una cooperación en la atención a la movilidad humana con una perspectiva humanista y la atención de las causas estructurales de la desigualdad desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración.

“Rechazamos el racismo el clasismo la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de migrar hacia el norte. Para nosotros las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos”, declaró la presidenta.

“Rechazamos como lo ha hecho históricamente México las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad no al bloqueo a Cuba no al bloqueo a Venezuela”, añadió.