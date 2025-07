Recibe Mexicana primer avión Embraer; ‘rescatar la aerolínea no es un capricho’, afirma Claudia

“Hoy, en pleno siglo XXI, cuando tantas voces cuestionan la viabilidad de lo público, la recuperación de Mexicana no es solo un acto administrativo. Es una decisión profundamente política y moral. Significa reivindicar lo que nos pertenece y demostrar que lo público puede y debe funcionar bien” , declaró Sheinbaum.

CDMX.- En un acto simbólico que marca una nueva etapa para la aviación estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de recepción del primero de 20 aviones Embraer E195-E2 provenientes de Brasil, destinados a fortalecer la flota de Mexicana de Aviación . Desde la pista, la mandataria federal destacó que la recuperación de la aerolínea no obedece a un simple trámite administrativo ni a un impulso ideológico, sino a una convicción política y moral en favor de la justicia social.

Sheinbaum recordó que Mexicana de Aviación fue entregada en el pasado a intereses privados que la llevaron a la quiebra, por lo que su rescate durante el sexenio anterior no fue solo un acto de justicia para los trabajadores, sino la recuperación de un símbolo nacional.

“Es recordar que el cielo de México pertenece a su pueblo. La bandera nacional puede y debe ondear en los aviones que surcan nuestro espacio aéreo”, afirmó.

La mandataria recalcó que la aerolínea estatal no opera bajo la lógica de maximizar utilidades para accionistas, como ocurre con las compañías privadas. En cambio, su objetivo es el bienestar colectivo.

“Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos para los usuarios y ofrecer un servicio digno, accesible y confiable. Eso no significa que no pueda ser eficiente y rentable”, subrayó.