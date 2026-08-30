Refinería Dos Bocas se volvió lastre para finanzas de Pemex

La refinería de Dos Bocas acumula un costo oficial superior a 21 mil millones de dólares (356 mil 398 millones de pesos al cambio actual) al cierre de 2024, casi el triple de lo estimado originalmente, cuando el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no costaría más de 8 mil millones de dólares. El complejo llamado Olmeca comenzó a edificarse en Paraíso, Tabasco, en agosto de 2019 y fue inaugurado por López Obrador en julio de 2022, aunque comenzó a operar en junio de 2024. La construcción se llevó a cabo sobre una zona de riesgo debido al terreno, lo que ha traído como consecuencia varias inundaciones. Pemex reconoce que se han requerido más inversiones desde 2024 para la puesta en marcha, pero el monto todavía se desconoce.

Los datos disponibles de la empresa muestran que Dos Bocas pasó de producir 212 mil barriles diarios de combustibles en diciembre de 2025 a 141 mil en junio pasado, una caída de 33%. Es decir, opera a 41% de su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios y es la cuarta refinería que menos produce de las siete que la petrolera administra en territorio nacional. Pemex respondió al medio de comunicación El Universal que los resultados de ese año se deben a que Dos Bocas recién terminó su etapa de arranque, configuración y pruebas, mientras que en 2026 se realizaron mantenimientos y hubo incidentes que afectaron la operación. La compañía que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso señaló que las variaciones observadas durante 2026 deben analizarse considerando los programas de incremento gradual de proceso para alcanzar la estabilización de una instalación de complejidad, así como los periodos de mantenimiento y las afectaciones operativas específicas, no como una reducción permanente de la capacidad de diseño de la refinería. “La refinería Olmeca cuenta con una configuración diseñada para procesar de manera sostenida la producción nacional actual y futura de crudo pesado, particularmente crudo Maya, en congruencia con la estrategia de fortalecimiento de la autosuficiencia energética nacional. No se considera la importación de crudo. “Es una instalación de alta complejidad tecnológica que, cualquier señalamiento respecto de su configuración o construcción debe sustentarse en dictámenes técnicos, inspecciones de integridad, estudios de ingeniería, pruebas de desempeño u opiniones competentes que identifiquen específicamente desviaciones respecto de las bases de diseño, especificaciones contractuales, normas aplicables o criterios de seguridad e integridad. Las variaciones mensuales en el procesamiento de crudo o producción de combustibles, por sí mismas, no constituyen evidencia de una irregularidad constructiva o de configuración”, expuso Pemex.

CAÍDA INOPORTUNA La menor elaboración de combustibles de alto valor en Dos Bocas coincide con los altos petroprecios por el conflicto en Medio Oriente, ya que el gobierno ordenó priorizar la alimentación del Sistema Nacional de Refinación sobre las exportaciones de crudo, lo que impidió dar un respiro a las finanzas públicas y las de Pemex, que sigue entregando números rojos. El precio de la mezcla mexicana de exportación promedió 80.56 dólares por barril en el primer semestre, 26% más que los 63.81 del mismo lapso de 2025. Pemex reporta una reducción total en sus volúmenes de procesamiento, lo que, aunado al descenso en la extracción de crudo, dejó una pérdida neta de 28 mil millones de pesos en el primer semestre. La analista de Banamex, Arely Medina, explicó que las exportaciones cayeron a mínimos históricos por la mayor absorción interna de crudo hacia la refinación y abasto nacional. “Esta estrategia tiene un costo de oportunidad para las finanzas públicas porque reduce la monetización del crudo en dólares y los ingresos petroleros. La mejora en términos de deuda financiera y con proveedores sigue dependiendo, en gran medida, del apoyo del gobierno federal en un contexto de presiones crecientes para las finanzas públicas”, señaló.

ARRANQUE PREMATURO Para Luis Miguel Labardini, consultor de Marcos y Asociados, la refinería Olmeca tiene problemas serios que se asomaron incluso en su etapa de construcción. “La refinería tuvo problemas antes y en su construcción. Tanto problemas de ingeniería y diseño, como problemas de ejecución de la construcción. Se podría decir también que la refinería arrancó su operación prematuramente. Esto explica las variaciones en la producción. Existen cuellos de botella que requieren de inversiones adicionales”, comentó. Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisor, explicó que una de las razones de la reducción en el volumen de procesamiento de crudo en Dos Bocas tiene que ver con los problemas en la construcción y la integración de sus equipos. “La falta de ingenierías a detalle, la premura con la que esta refinería se construyó y las presiones para ponerla a operar han resultado en factores decisivos para que, ya operando, las fallas se presenten de manera constante”, opinó. Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, opinó que, para enfrentar los problemas de fondo, Pemex debe responder una cuestión medular: ¿Cuánto valor neto genera un barril de crudo procesado en Dos Bocas frente al ingreso directo de su exportación? “Si la refinería logra estabilizarse entre 300 y 340 mil barriles diarios con gran rendimiento de petrolíferos de alto valor y costos competitivos, se consolidará como un activo estratégico. Si permanece estancada en los 140 y 170 mil barriles con paros recurrentes, el costo de oportunidad financiero para el país terminará superando los beneficios proyectados. No se trata solamente de producir gasolina mexicana, sino determinar si cada barril procesado en México genera más valor que ese mismo barril vendido en el mercado internacional”, añadió.

PEMEX ES OPTIMISTA En su respuesta a esta casa editorial, Pemex indicó que, si bien Dos Bocas registró sus primeras operaciones en junio de 2024, dicho periodo correspondió a una etapa de actividades de arranque, configuración, pruebas de desempeño, integración de plantas y ajustes operativos, por lo que los niveles de procesamiento y producción de 2024 y principios de 2025 no son representativos de etapa de operación normal de la refinería. Pemex explicó que en febrero y marzo pasado se realizaron mantenimientos preventivos programados, conforme a los ciclos operativos y recomendaciones de fabricantes y tecnólogos. En abril se registró el incidente en la fosa de almacenamiento de coque, que tuvo un impacto temporal en el volumen de crudo procesado, por lo que entre ese mes y junio se realizaron los trabajos de rehabilitación de equipos, relató. “A agosto, el proceso de crudo promedia 248 mil barriles con 219 mil barriles de destilados de alto valor y un rendimiento de 88%, con una tendencia de recuperación. El 25 agosto se registró un nivel de proceso de crudo de 275 mil barriles y el 26, 280 mil unidades”, dijo.