Niega Sheinbaum que haya refinerías ilegales; ‘son centros de procesamiento de combustible’

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México
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    Niega Sheinbaum que haya refinerías ilegales; ‘son centros de procesamiento de combustible’
    La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones sobre el huachicol. Cuartoscuro

La mandataria defendió los operativos realizados por la FGR EN contra de instalaciones ilegales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el país no hay refinerías clandestinas, sino centros de procesamiento ilegal de combustible.

Luego que se diera a conocer que una refinería clandestina que la FGR incautó en Reynosa, Tamaulipas, resultó estar a sólo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, la mandataria defendió los operativos de esa corporación contra esas instalaciones ilegales.

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“No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos. Es un centro de procesamiento ahí en Cadereyta (sic). Lo segundo, porque algunos medios dijeron ‘cómo es posible que hubiera habido un cuartel de la GN a un lado y no se hayan dado cuenta’”, comentó la mandataria federal.

“Fue la misma Guardia Nacional quien hace este operativo, al darse cuenta que hay un centro de procesamiento de combustible, es el trabajo del Gabinete de Seguridad frente al procesamiento ilegal o transporte ilegal o contrabando de combustible”.

“Este centro de procesamiento mucho menor de lo que sería una refinería es la propia Guardia Nacional quien lo asegura, y viene la Fiscalía General de la República para poder hacer todas las investigaciones”, agregó posteriormente.

HAY MÁS INVESTIGACIONES ABIERTAS SOBRE HUACHICOL

La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones sobre el huachicol, una de ellas por el buque que denunció la Marina y otra por los ferrotanques en los que está involucrado el exgobernador Ernesto Ruffo.

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“Y la FGR tiene varias investigaciones, una de ellas viene del buque que denunció la propia Marina en donde estaba entrando combustible de contrabando, otra viene de los ferrotanques que entraron por Coahuila, que es donde está involucrado el ex Gobernador, y hay otras más que tiene la FGR en donde se participa de manera permanente, y si además encuentra que hay un transporte ilegal de combustible, ¿cómo se identifica?”, dijo Sheinbaum.

“A través de que no tienen identificados los QRs que ordenó la Secretaría de Energía que debe de tener cualquier transporte que transporte combustible y de otros esquemas de información que se han desarrollado”.

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