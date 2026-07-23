Procesa Deer Park más que las otras refinerías de Pemex

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    Procesa Deer Park más que las otras refinerías de Pemex
    Pemex compró Deer Park a Shell en 2022 y actualmente opera al 89.4 por ciento de su capacidad. Pemex

Diariamente esta refinería procesa 304 mil barriles de petróleo en promedio

CDMX.- Las refinerías que han sido reconfiguradas por Pemex tienen el reto de mejorar su nivel de procesamiento de crudo, como es el caso de Deer Park, aseguró Julio César Rentería, presidente del Comité Técnico de Refinación del Petróleo del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ).

“La refinería de Deer Park está procesando crudo a niveles más altos desde 2002; está operando a casi 90 por ciento de su capacidad con un índice ocupacional de 89 por ciento y el rendimiento de productos valiosos está en un nivel para su configuración.

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“El gran reto para las otras refinerías que tienen reconfiguración como Deer Park es que deberían tener resultados similares”, afirmó el experto durante su participación en el foro Larped.

DEER PARK PROCESA 304 MIL BARRILES DIARIOS

Esta refinería, que adquirió Pemex a Shell en 2022, está procesando en promedio 304 mil barriles diarios de petróleo, 89.4 por ciento de su capacidad, que es de 340 mil barriles.

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) opera en promedio a 61 por ciento de su capacidad. Algunas refinerías, como Dos Bocas, operan a una capacidad de 42 por ciento, aunque otras están en niveles de 73 por ciento.

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En su oportunidad, Carlos Gustavo Sánchez Lugo, experto en refinación y director de Energy2100, dijo que la mayoría de las refinerías de Pemex opera con pérdidas, lo que significa que están por debajo del punto de equilibrio.

“En el caso de Deer Park, con los niveles de procesamiento que tiene, está por encima de su punto de equilibrio y obteniendo fuertes ganancias.

REFINERÍAS OPERAN CON PÉRDIDAS

“Mientras que las refinerías del SNR están reportando pérdidas al menos desde 2011, debido a que el costo de ventas siempre es mayor que las ventas, con excepción del año pasado”, expresó.

Las ventas de los productos de la refinería se ven influenciadas por el combustible, un producto que actualmente ya nadie consume.

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“No estamos aprovechando el crack spread del mercado”, dijo.

Rentería agregó que la gran oportunidad que tiene la refinería de Deer Park es la expansión volumétrica, la cual está en niveles estándar, pero no a lo que la refinería que necesita Pemex.

Añadió que una de las posibles causas del bajo nivel de procesamiento de las refinerías es el tipo de crudo que utilizan; el curso no es adecuado.

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