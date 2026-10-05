Reforma Judicial frena inversión en México: 67% de empresas reportan impacto negativo
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JUFED y Data Coparmex advierten que el 28.8% de las compañías ya pospuso proyectos ante el debilitamiento en la certidumbre jurídica y de propiedad.
Las decisiones de inversión privada en México sufrieron un freno significativo debido a la incertidumbre provocada por la Reforma Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió una alerta sobre los efectos económicos de este cambio legislativo en el desarrollo del país.
Siete de cada diez empresas registran afectaciones directas en sus planes de negocio. De acuerdo con el último reporte de Data Coparmex, el 67.8% de la unidades económicas afirma tener consecuencias negativas por la falta de claridad en las reglas del juego. Como resultado directo, un 28.8% de las compañías decidió posponer o recortar sus proyectos de inversión de capital.
La certidumbre jurídica y la protección de la propiedad privada registran su nivel de confianza más bajo. El 55.9% de los empresarios del país percibe un debilitamiento grave en las garantías para el cumplimiento de contratos y en el acceso al juicio de amparo. Esta situación eleva los costos operativos y dificulta la llegada de nuevos capitales extranjeros.
Los jueces y magistrados exigen mantener la autonomía judicial para proteger la economía. La JUFED enfatizó que un sistema de justicia independiente es un requisito indispensable para atraer inversiones y generar empleos. La pérdida de contrapesos debilita la competitividad de las empresas mexicanas frente al mercado internacional.
El sector empresarial ajusta sus estrategias de defensa para mitigar riesgos legales. Ante el nuevo panorama, el 80.8% de los negocios consulta con expertos legales para modificar sus esquemas de protección e incorporar mecanismos de arbitraje. Los organismos empresariales proponen instalar mesas de seguimiento para evaluar el tiempo de resolución de los juicios y medir el impacto real en la economía.