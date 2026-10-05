Reforma Judicial frena inversión en México: 67% de empresas reportan impacto negativo

Las decisiones de inversión privada en México sufrieron un freno significativo debido a la incertidumbre provocada por la Reforma Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió una alerta sobre los efectos económicos de este cambio legislativo en el desarrollo del país.

Siete de cada diez empresas registran afectaciones directas en sus planes de negocio. De acuerdo con el último reporte de Data Coparmex, el 67.8% de la unidades económicas afirma tener consecuencias negativas por la falta de claridad en las reglas del juego. Como resultado directo, un 28.8% de las compañías decidió posponer o recortar sus proyectos de inversión de capital.

La certidumbre jurídica y la protección de la propiedad privada registran su nivel de confianza más bajo. El 55.9% de los empresarios del país percibe un debilitamiento grave en las garantías para el cumplimiento de contratos y en el acceso al juicio de amparo. Esta situación eleva los costos operativos y dificulta la llegada de nuevos capitales extranjeros.