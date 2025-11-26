Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua

Efraín Morales López , director general de Conagua , explicó que el Estado recuperaría la exclusividad para otorgar concesiones, prohibiendo su transmisión entre particulares. También se eliminarían los cambios de uso que han permitido que agua destinada al campo termine abasteciendo parques industriales o desarrollos inmobiliarios.

La Conagua presentó un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas con el objetivo de corregir desigualdades históricas en el acceso y uso del recurso. La iniciativa plantea que el agua sea reconocida como bien estratégico y derecho humano , dejando de verse como mercancía sujeta a prácticas especulativas.

La reforma fue presentada en medio de manifestaciones y desinformación, motivo por el cual la dependencia aclaró que no afecta la herencia ni la compraventa de tierras, ya que el nuevo propietario recibiría un nuevo título de concesión sin restricciones adicionales.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

CAMBIOS CENTRALES QUE PLANTEA LA INICIATIVA

Entre los ejes principales se encuentra la intención de reducir el acaparamiento y equilibrar el acceso al agua entre grandes usuarios y comunidades. Morales señaló que actualmente quienes tienen mayor poder económico concentran grandes volúmenes de agua, mientras que pequeños productores y zonas rurales enfrentan una constante escasez.

La reforma también endurecería las sanciones para el robo de agua y la operación de sistemas ilegales de extracción. Se busca fortalecer la vigilancia y el monitoreo mediante registros públicos y sistemas de medición eficientes.

Asimismo, se propone la creación de un fondo de reserva para garantizar el suministro en comunidades indígenas y rurales sin concesiones vigentes, priorizando su derecho al acceso seguro.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA SEGÚN CONAGUA

• Garantizar el derecho humano al agua como eje rector de la política hídrica.

• Devolver al Estado el control de la administración del recurso.

• Reconocer y fortalecer a los sistemas comunitarios de agua.

• Impulsar eficiencia y tecnificación en el campo para mejorar el uso del agua.

• Transparencia mediante un registro público de concesiones.

• Mayor monitoreo, bajo el principio de que lo que no se mide, no se puede eficientar.

• Regulación para la captación pluvial sin afectar el ciclo natural del agua.

• Fondo de reserva para comunidades vulnerables.

PRÁCTICAS QUE LA REFORMA BUSCA ELIMINAR

• Transmisión o venta de concesiones entre particulares.

• Acaparamiento del agua con fines especulativos.

• Cambios de uso sin control del Estado.

• Infraestructura privada que altere ecosistemas y ríos.

• Sistemas ilegales de extracción y robo de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

DATOS CURIOSOS SOBRE LA REFORMA

• México enfrenta una de las distribuciones más desiguales de agua en América Latina.

• Cerca del 70% del agua concesionada está concentrada en menos del 5% de usuarios.

• Conagua afirma que la nueva ley permitiría un sistema más equitativo y transparente.