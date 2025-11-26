Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua

México
/ 26 noviembre 2025
    Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua
    Conagua explica las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que buscan frenar el acaparamiento, eliminar concesiones especulativas y garantizar el derecho humano al agua en México.

La Conagua presentó un paquete de reformas que pretende devolver al Estado el control del agua, eliminar prácticas especulativas y asegurar el derecho humano al recurso, priorizando a comunidades vulnerables

La Conagua presentó un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas con el objetivo de corregir desigualdades históricas en el acceso y uso del recurso. La iniciativa plantea que el agua sea reconocida como bien estratégico y derecho humano, dejando de verse como mercancía sujeta a prácticas especulativas.

Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó que el Estado recuperaría la exclusividad para otorgar concesiones, prohibiendo su transmisión entre particulares. También se eliminarían los cambios de uso que han permitido que agua destinada al campo termine abasteciendo parques industriales o desarrollos inmobiliarios.

La reforma fue presentada en medio de manifestaciones y desinformación, motivo por el cual la dependencia aclaró que no afecta la herencia ni la compraventa de tierras, ya que el nuevo propietario recibiría un nuevo título de concesión sin restricciones adicionales.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

CAMBIOS CENTRALES QUE PLANTEA LA INICIATIVA

Entre los ejes principales se encuentra la intención de reducir el acaparamiento y equilibrar el acceso al agua entre grandes usuarios y comunidades. Morales señaló que actualmente quienes tienen mayor poder económico concentran grandes volúmenes de agua, mientras que pequeños productores y zonas rurales enfrentan una constante escasez.

La reforma también endurecería las sanciones para el robo de agua y la operación de sistemas ilegales de extracción. Se busca fortalecer la vigilancia y el monitoreo mediante registros públicos y sistemas de medición eficientes.

Asimismo, se propone la creación de un fondo de reserva para garantizar el suministro en comunidades indígenas y rurales sin concesiones vigentes, priorizando su derecho al acceso seguro.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA SEGÚN CONAGUA

Garantizar el derecho humano al agua como eje rector de la política hídrica.

• Devolver al Estado el control de la administración del recurso.

• Reconocer y fortalecer a los sistemas comunitarios de agua.

• Impulsar eficiencia y tecnificación en el campo para mejorar el uso del agua.

• Transparencia mediante un registro público de concesiones.

• Mayor monitoreo, bajo el principio de que lo que no se mide, no se puede eficientar.

• Regulación para la captación pluvial sin afectar el ciclo natural del agua.

• Fondo de reserva para comunidades vulnerables.

PRÁCTICAS QUE LA REFORMA BUSCA ELIMINAR

• Transmisión o venta de concesiones entre particulares.

• Acaparamiento del agua con fines especulativos.

• Cambios de uso sin control del Estado.

• Infraestructura privada que altere ecosistemas y ríos.

• Sistemas ilegales de extracción y robo de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

DATOS CURIOSOS SOBRE LA REFORMA

• México enfrenta una de las distribuciones más desiguales de agua en América Latina.

• Cerca del 70% del agua concesionada está concentrada en menos del 5% de usuarios.

• Conagua afirma que la nueva ley permitiría un sistema más equitativo y transparente.

Temas


Agua
reformas a la Ley

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
El Chelsea superó con claridad al Barcelona y provocó una de las derrotas más duras del equipo de Hansi Flick en la Champions League.

Chelsea exhibe al Barcelona: así quedó la Jornada 5 de la Champions League
La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025 levantó la voz en contra de los mensajes de odio y violencia que ha recibido en redes sociales tras coronarse en el certamen de belleza.

Fátima Bosch denuncia amenazas y mensajes de odio, tras convertirse en Miss Universo
Durante la tarde del 25 de noviembre, México vivió una caída masiva de servicios de internet fijo de grandes empresas como Telmex, Totalplay, Megacable e Izzi.

Telmex, Megacable y Amazon: México registra HOY falla masiva en servicios y plataformas
Transportistas piden seguridad en carreteras y campesinos mejoras al campo y la cadena de producción.

Persisten cierres en carreteras de 10 estados
Los manifestantes insisten en que su movimiento es apartidista.

‘Seguiremos en las calles’: transportistas y campesinos mantienen presión y niegan tintes políticos
El dictamen contempla agravantes por las que se incrementan las penas de prisión.

Avala Cámara de Diputados nueva ley contra extorsiones