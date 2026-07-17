Registra la 4T el menor crecimiento económico en décadas: promedia 0.8% anual

Considerando una expectativa de expansión del PIB de 1.3 por ciento para 2026, la tasa promedio de 0.8 por ciento anual entre 2019 y 2026 estaría muy por debajo de lo registrado en sexenios anteriores.

La Secretaría de Hacienda mantiene una expectativa de crecimiento del PIB de 2.3 por ciento para este año, pero analistas privados y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan que el avance será apenas por encima del 1.0 por ciento.

Aunque México logre repuntar su Producto Interno Bruto ( PIB ) este año, cerrará 2026 con una economía que habrá crecido a una tasa media anual de apenas 0.8 por ciento durante los últimos ocho años, es decir, lo que lleva gobernando la 4T.

En el Gobierno de Vicente Fox (2001-2006) la tasa promedio de crecimiento fue de 1.9 por ciento anual, con Felipe Calderón (2007-2012) de 1.3 por ciento anual y con Enrique Peña Nieto (2013-2018) de 2 por ciento anual, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) la tasa promedio se redujo a 0.76 por ciento anual.

En el sexenio de AMLO se tuvo el choque externo de la pandemia por Covid-19, que generó una de las caídas más profundas del PIB y una de las recuperaciones económicas más lentas, y ahora con Claudia Sheinbaum están otros choques como la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y el futuro de la relación con el T-MEC.

Pero sin lugar a dudas, la reforma al Poder Judicial es un factor interno que ha mermado la inversión privada en el país, aunado al ambiente de cambios al marco constitucional y jurídico que han lacerado la confianza, indicó en entrevista el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias.

Antes el crecimiento potencial de la economía se ubicaba en un rango de entre 2.0 y 2.3 por ciento; ahora economistas de Banamex calculan que este ha disminuido a un rango entre 1.7 y 1.8 por ciento.

”El crecimiento ha promediado menos de 1.0 por ciento de 2019 a 2025, claramente es insatisfactorio y gran parte de ese menor crecimiento se atribuye a una baja inversión; estimamos un crecimiento de 1.3 por ciento para este año, sería mejor que el año pasado pero implicaría una acumulación de tres años con un crecimiento por debajo de ese nuevo crecimiento potencial”.

”La caída de la inversión privada y todo ese contexto de reformas legislativas, destacadamente la reforma judicial, sin duda es un elemento que está pesando mucho en el ánimo de los empresarios para tomar decisiones de inversión; sería hasta el próximo año y los subsecuentes que estimamos estar prácticamente creciendo a un ritmo similar al potencial y pues desafortunadamente es más bajo del que teníamos en décadas previas”, dijo Arias.

Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, dijo que la economía mexicana está operando en “punto muerto”, es decir, que transita por una etapa de crecimiento débil con una recuperación incipiente y sin fundamentos que permitan anticipar una recuperación sostenida.

Se denomina “punto muerto” cuando la economía experimenta un estancamiento en el crecimiento y la inversión, caracterizado por una desaceleración.

A junio de 2026, el Indicador IMEF Manufacturero retrocedió de 48.3 a 47.3 puntos y acumuló 27 meses consecutivos en zona de contracción, lo que refleja la persistencia de un entorno adverso para la actividad industrial, explicó la directiva.