Registra México 129 casos más de tuberculosis que en 2025; Veracruz a la cabeza

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México
/ 13 marzo 2026
    Registra México 129 casos más de tuberculosis que en 2025; Veracruz a la cabeza
    Recuerdan al público tomar precauciones, ya que es una enfermedad de transmisión aérea (tos, estornudos, saliva) causada por una bacteria. CUARTOOSCURO
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México registra 2,960 casos de tuberculosis en apenas ocho semanas; destacando que su tasa de curación es del 90% cuando se detecta a tiempo

En lo que va del año, México ha registrado 129 casos más de tuberculosis que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa).

El reporte señala que hasta la semana epidemiológica ocho de 2026 se han acumulado 2 mil 960 casos, mientras que en el mismo lapso del año pasado se contabilizaron 2 mil 831.

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Según los datos oficiales, Veracruz encabeza la lista de entidades con el mayor número de contagios, con 286 casos; seguido de Baja California, con 284; Chiapas, con 233; Nuevo León, con 230, y Tamaulipas, con 185.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que generalmente afecta a los pulmones.

Su transmisión ocurre por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe, liberando partículas que pueden ser inhaladas por otras personas.

Por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, en lo que va del año se han registrado 64 casos de tuberculosis, lo que equivale a casi un contagio diario, informaron autoridades sanitarias locales.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Gilma Alcocer, indicó que la mayoría de los pacientes detectados con tuberculosis son adultos, aunque también se han identificado casos en menores de edad.

Explicó que la Secretaría de Salud estatal mantiene un control estricto de la enfermedad, mediante un esquema de tratamiento supervisado y seguimiento constante a los pacientes.

“Hasta el momento se han registrado 64 casos de tuberculosis en lo que va de 2026, un número estable y dentro del promedio anual, sin un aumento significativo”, señaló.

La funcionaria aseguró que la tasa de curación alcanza alrededor del 90 por ciento, gracias a la estrategia de medicación diaria supervisada.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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