Registra México otras dos muertes por sarampión; van 16 en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Registra México otras dos muertes por sarampión; van 16 en 2026
    La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 88.50 casos por cada 100 mil habitantes. Cuartoscuro

Si se añaden los 27 decesos registrados en 2025, son 43 los decesos en total desde que inició el brote

CDMX.- Ayer se registraron otras dos muertes por sarampión en el país, con las que suman 16 fallecimientos en lo que va de 2026; y si se añaden los 27 decesos registrados en 2025, van 43 en total desde que inició el brote, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revisan-mexico-y-estados-unidos-agenda-de-cooperacion-en-seguridad-HE21342072

Este año, Zacatecas encabeza la lista de muertes causadas por sarampión, con cinco; le siguen Jalisco y la Ciudad de México con tres cada una; y en Durango, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala se ha reportado un deceso en cada una de dichas entidades.

27 defunciones en 2025

Durante 2025, se registraron 27 defunciones causadas por sarampión, 21 de éstas en Chihuahua y el resto en Jalisco (2), Sonora (1), Ciudad de México (1), Durango (1) y Chiapas (1).Del 1 de enero de 2025 al 11 de junio de 2026, en México se han registrado 18 mil 223 casos confirmados de sarampión, y 42 mil 773 casos probables.

La entidad más afectada es Jalisco con 6 mil 428 contagios, seguida por la Ciudad de México (984 casos) y Chiapas (833 casos).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-ausencia-de-morenistas-no-avanza-juicio-politico-contra-samuel-garcia-en-nuevo-leon-OD21339513

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 88.50 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 27.89 y 19.99 respectivamente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades

Localizaciones


CDMX
Chiapas
Jalisco

Personajes


David Kershenobich Stalnikowitz

Organizaciones


Secretaría de Salud

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur