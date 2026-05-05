Se expande el sarampión en Yucatán; confirman 37 casos

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    Se expande el sarampión en Yucatán; confirman 37 casos
    En Yucatán la transmisión se ha focalizado en cinco municipios: Mérida, Kanasín, Valladolid, Umán e Izamal. FOTO: Cuartoscuro Instituto Nacional Electoral

Los casos en la entidad mantienen una tendencia de crecimiento sostenido, informó la Secretaría de Salud Federal

MÉRIDA, YUC .- La Secretaría de Salud Federal reveló que en Yucatán los casos de sarampión mantienen una tendencia de crecimiento sostenido, pues al cierre del mes de abril, confirmó 37 personas con la enfermedad.

A nivel nacional se reportan 5 mil contagios acumulados y 36 muertes por el padecimiento.

Al respecto, el secretario de Salud estatal, Alberto Alcocer Gamboa, señaló que los contagios se concentran principalmente en población adulta —hasta los 49 años—, un patrón que coincide con la brecha de vacunación detectada a nivel nacional en jóvenes y adultos que no completaron esquemas.

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Indicó que en Yucatán la transmisión se ha focalizado en cinco municipios: Mérida, Kanasín, Valladolid, Umán e Izamal, zonas con alta movilidad y densidad poblacional donde los cercos epidemiológicos buscan cortar cadenas de contagio.

NO SE REGISTRAN DEFUNCIONES

La buena noticia es que la entidad se mantiene sin defunciones, a diferencia del escenario nacional donde los fallecimientos —concentrados principalmente en menores— mantienen activa la alerta sanitaria.

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La Secretaría de Salud de Yucatán indica que la contención de la enfermedad se debe a la intensa campaña de vacunación, sin embargo, insistió en que es necesario acudir a los puestos de vacunación para frenar completamente la transmisión.

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