Revisan México y Estados Unidos agenda de cooperación en seguridad

CDMX.- Autoridades de México y Estados Unidos iniciaron este viernes la reunión de seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países. Encabezado por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y el Canciller Roberto Velasco, con la participación de miembros del Gabinete de Seguridad de nuestro País, el encuentro se lleva a cabo esta mañana en la sede de la Embajada estadounidense en la Colonia Irrigación.

Esta es la primera reunión que sostienen las representaciones desde que el Departamento de Justicia solicitó la orden de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros 9 ex funcionarios, a la cual no se le ha dado trámite.

COOPERACIÓN Y COMBATE AL TRÁFICO DE ARMAS También es la cuarta que lleva a cabo el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), en el marco del mencionado Programa de Cooperación. Las anteriores se llevaron a cabo en septiembre, diciembre y enero pasados en McAllen, Texas; la CDMX y Washington. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa no es uno de los temas a tratar en la reunión binacional de este viernes.

“No se toca ese tema, porque lo que se toca allí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de 8 meses”, señaló. Algunos temas de la agenda del GIS son la cooperación en el combate al tráfico de armas, las organizaciones criminales y el uso que hacen de sistemas aéreos no tripulados, el intercambio de información, la cooperación en materia de extradiciones y el fortalecimiento a las investigaciones sobre el robo de combustibles.

De momento, ninguno de los participantes ha dado a conocer información sobre el encuentro ni tampoco la lista de asistentes.

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