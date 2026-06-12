Revisan México y Estados Unidos agenda de cooperación en seguridad

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    Revisan México y Estados Unidos agenda de cooperación en seguridad
    Es la cuarta que lleva a cabo el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). Mario Jasso

El encuentro se lleva a cabo esta mañana en la sede de la Embajada estadounidense en la CDMX

CDMX.- Autoridades de México y Estados Unidos iniciaron este viernes la reunión de seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países.

Encabezado por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y el Canciller Roberto Velasco, con la participación de miembros del Gabinete de Seguridad de nuestro País, el encuentro se lleva a cabo esta mañana en la sede de la Embajada estadounidense en la Colonia Irrigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analizan-en-cnte-repliegue-tecnico-podrian-levantar-planton-en-cdmx-LE21341569

Esta es la primera reunión que sostienen las representaciones desde que el Departamento de Justicia solicitó la orden de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros 9 ex funcionarios, a la cual no se le ha dado trámite.

COOPERACIÓN Y COMBATE AL TRÁFICO DE ARMAS

También es la cuarta que lleva a cabo el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), en el marco del mencionado Programa de Cooperación. Las anteriores se llevaron a cabo en septiembre, diciembre y enero pasados en McAllen, Texas; la CDMX y Washington.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa no es uno de los temas a tratar en la reunión binacional de este viernes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ofrecen-100-mil-pesos-de-recompensa-por-exjefe-de-escoltas-de-alcalde-de-carlos-manzo-acusado-de-homicido-ED21335652

“No se toca ese tema, porque lo que se toca allí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de 8 meses”, señaló.

Algunos temas de la agenda del GIS son la cooperación en el combate al tráfico de armas, las organizaciones criminales y el uso que hacen de sistemas aéreos no tripulados, el intercambio de información, la cooperación en materia de extradiciones y el fortalecimiento a las investigaciones sobre el robo de combustibles.

De momento, ninguno de los participantes ha dado a conocer información sobre el encuentro ni tampoco la lista de asistentes.

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