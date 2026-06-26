Regulan 11 estados uso del celular en las escuelas

CDMX.- Las regulaciones sobre el uso de celulares y dispositivos móviles en escuelas mexicanas avanzan en 11 entidades: Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero y Morelos han aprobado medidas entre 2025 y 2026 para limitar su uso durante la jornada escolar. En estos estados, las medidas consisten principalmente en la prohibición del uso de celulares en el aula durante el horario de clases, salvo cuando el docente lo autorice con fines pedagógicos. También incluyen restricciones para grabar o difundir contenido sin consentimiento dentro de los planteles y, en algunos casos, el resguardo de los dispositivos durante la jornada escolar.

A nivel de plantel, algunas disposiciones establecen lineamientos internos que permiten sanciones graduales, como llamados de atención o el retiro temporal del equipo, con el objetivo de reducir distracciones, prevenir violencia digital y ordenar el uso de tecnología en el entorno escolar. De acuerdo con el documento “El impacto de las pantallas en las Niñas, Niños y Adolescentes en el aprendizaje y sus diversas repercusiones”, elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas modificaron sus leyes educativas para establecer restricciones en el uso de estos dispositivos. En tanto, Querétaro, Guerrero y Morelos optaron por implementar lineamientos o protocolos administrativos en los planteles.

“Hoy, 114 países han establecido algún tipo de restricción en el uso de los celulares. Es decir, 58% de los sistemas educativos alrededor del mundo están avanzando en esta dirección bajo la premisa de que es un factor distractor que mina el aprendizaje en las aulas”, afirmó Marco Fernández, profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y coordinador del programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa. Para Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de Educación con Rumbo (ECR), la regulación del uso de celulares en las escuelas es relevante porque impacta directamente en el aprendizaje, la educación socioemocional y el desarrollo de habilidades como la concentración, el análisis y la síntesis.

Consideró que la presencia constante de estos dispositivos dificulta que los estudiantes mantengan la atención en las actividades diseñadas por los docentes y limita el cumplimiento de los objetivos pedagógicos en el aula. Las restricciones también pueden contribuir a reducir prácticas de violencia escolar que suelen amplificarse mediante grabaciones y difusión de contenidos en redes sociales, añadió. Señaló que el uso excesivo de dispositivos digitales ha afectado habilidades fundamentales para el desempeño académico y laboral, por lo que permitir que los alumnos se concentren en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el desarrollo de capacidades esenciales para su formación y calidad de vida.

Nueva Ley de Educación en NL obliga a los planteles a establecer mecanismos para guardar y devolver teléfonos celulares durante la jornada escolar.https://t.co/GZbU3SpVjc — EL NORTE (@elnorte) June 22, 2026

Datos del estudio “Students, Digital Devices and Success”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con base en PISA 2022, revelan que entre 40% y 50% de los estudiantes reconocen distraerse por el uso de celulares propios o de sus compañeros en clase, mientras que el promedio de la OCDE ronda una tercera parte de los alumnos. Además, 29% de los estudiantes reportó usar smartphones varias veces al día, y 21% afirmó utilizarlos todos o casi todos los días. Fernández mencionó que las restricciones representan “un paso en la dirección correcta”, aunque el problema rebasa las aulas. “Lo que está en el fondo de minar los aprendizajes tiene que ver no solamente con el uso del celular dentro del salón de clases, sino lo que ocurre afuera: un uso excesivo del celular, de la tableta o de la computadora para estar en redes sociales o videojuegos”, dijo. Explicó que las escuelas que han tenido mejores resultados son aquellas que retiran los dispositivos durante toda la jornada escolar y los devuelven al finalizar las clases. Sin embargo, reconoció que muchas instituciones públicas carecen de infraestructura y recursos para aplicar este mecanismo.

Un estudio de la Michigan State University encontró que estudiantes universitarios dedicaban cerca de 40% del tiempo de clase a redes sociales, videos o actividades ajenas al aprendizaje. La UNESCO coincide en que las restricciones al uso de celulares forman parte de una tendencia internacional en expansión. A marzo de 2026, 114 sistemas educativos, equivalentes a 58% de los países, habían establecido prohibiciones o limitaciones, frente a 24% registrado en junio de 2023.

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