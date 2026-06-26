Relación España-México es magnífica, asegura Felipe VI

CDMX.- La relación entre España y México tiene un futuro “enormemente próspero”, afirmó el Rey Felipe VI al reunirse con integrantes de la colectividad española residente en México, a quienes reconoció como un reflejo de los lazos que unen a ambos países.

En una audiencia en Guadalajara, con motivo de su asistencia al estadio para ver el partido entre Uruguay y España, señaló que, pese a la brevedad de su visita, quiso saludar personalmente a una representación de la comunidad española para celebrar los vínculos bilaterales.

“No quería dejar de pasar la oportunidad de al menos, con la colaboración de la Cónsul, convocar a un grupo de españoles y poderos saludar, poderos transmitir nuestro cariño desde España y también celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto, tanto tiempo”, manifestó. El Rey Felipe VI sostuvo que la fortaleza de esa relación se refleja en las comunidades de ambos países, así como en los intercambios empresariales, culturales y sociales. “La realidad de nuestra relación la representáis muchas veces vosotros, no sólo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España de forma creciente, la presencia empresarial, la presencia cultural, los intercambios de todo tipo que enriquecen nuestra relación y que sin duda tienen un futuro enormemente próspero por delante”.

LLAMA A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA Del mismo modo, llamó a mantener el trabajo conjunto para fortalecer los vínculos entre ambos países. “Es de lo que hay que hablar sobre todo de futuro, trabajar por él, crear mejores condiciones para nuestros compatriotas acá y allá y seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa a Iberoamérica e Hispanoamérica en ambos lados del Atlántico”.

Pidió también a los asistentes transmitir su saludo a otros españoles residentes en México y envió un mensaje de afecto también en nombre de la Reina Letizia. “Aunque no está conmigo en este viaje, pero sin duda ella tiene un cariño especial por este país y por esta ciudad, por su universidad”, mencionó.

Durante su mensaje, expresó además solidaridad con Venezuela tras los terremotos y señaló que el gobierno español ya envió equipos de apoyo. “Un cariño y un gran abrazo a nuestros hermanos de Venezuela”, dijo.

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