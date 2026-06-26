Apuesta PAZ a tener candidatos para 17 gubernaturas

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    Apuesta PAZ a tener candidatos para 17 gubernaturas
    Moreno rechazó que PAZ sea un partido satélite de Morena, porque su existencia como organización es previa a la del partido guinda. Cortesía

Integrantes del nuevo partido se dijeron listos para competir en los 17 estados que renovarán su Gubernatura en 2027

CDMX.- A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó su registro como partido político, la organización Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) se dijo lista para competir en los 17 estados que renovarán su Gubernatura en 2027.

En conferencia en la que participó Hugo Andrés Flores, hijo de Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social, antecedente del PAZ, reconocieron al actual diputado federal de Morena como su líder moral, pero rechazaron que actualmente tenga un papel activo en la organización.

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La vocera del PAZ, Alejandrina Moreno, afirmó que cuentan con trabajo territorial desde hace dos décadas, por lo que no tendrán dificultad alguna para contar con candidatos en los 17 estados y 300 distritos electorales que se renovarán el próximo año.

CON BASE SOCIAL, DICEN

Dijo que si bien perdieron su registro como Partido Encuentro Social (PES), su base social sigue ahí.

“Somos una fuerza política que tiene muchos años de trabajo. Efectivamente, nuevamente estamos formalizando nuestro registro, pero territorialmente tenemos representación en los 32 estados y hemos dejado latente que tenemos representación en los 300 distritos.

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“En ese sentido, no tenemos ningún problema para encontrar los candidatos en los 17 gubernaturas, las 300 diputaciones, todos los cargos, estamos preparados”, afirmó.

Moreno reconoció que si bien se esforzarán en buscar a los mejores candidatos, pueden equivocarse, en alusión al hoy diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, quien después de convertirse en gobernador de Morelos, bajo las siglas del PES, se confrontó públicamente con su fundador, Hugo Eric Flores.

“Nos esforzaremos en buscar a los mejores ciudadanos; no obstante, pueden cometerse errores, no hay nada que nos blinde”, dijo.

RECHAZAN SER SATÉLITE DE MORENA

Afirmó que si bien ya cuentan con un diagnóstico a nivel nacional, estatal y municipal el cual se materializará en propuestas concretas, el estandarte del partido es un México con justicia, dignidad y paz.

Moreno rechazó que PAZ sea un partido satélite de Morena, porque su existencia como organización es previa a la del partido guinda, aunque afirmó que su relación con el oficialismo será cordial, porque su alianza será con la sociedad.

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Hugo Andrés Flores, hijo de Hugo Eric Flores, reconoció a su padre como el líder moral de la organización, pero rechazó que actualmente juegue un papel activo al interior de ésta.

“Es nuestro líder moral, con él comenzó hace 25 años este sueño. Él tendrá que tomar sus decisiones en su momento. Él tiene un cargo y tendrá que seguir cumpliendo con ese cargo, pero por lo pronto, el partido sigue construyendo”, indicó.

REALIZARÁN CONGRESO NACIONAL

Armando González Escoto, representante legal de la organización, recordó que Hugo Eric Flores no está afiliado a Morena, de ahí que tomará decisiones en el momento que lo crea pertinente.

González Escoto informó que llevarán a cabo su Congreso Nacional el próximo 25 de julio.

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Ahí, dijo, tomarán decisiones sobre la dirigencia nacional, los dirigentes estatales y los órganos de gobierno del partido.

Definirán también estrategias electorales, mecanismos para la elección de candidatos e incluso si recurrirán o no a figuras similares a las de otros partidos, como Morena, con sus Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación.

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