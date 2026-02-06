Relevo en la Guardia Nacional; nombran a Guillermo Briseño como nuevo comandante

El relevo se produce tras la salida del general Cortés, quien no abandona el primer círculo de confianza, sino que se integra como oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según las palabras de la mandataria, este ajuste forma parte de las rotaciones de mando naturales y estratégicas dentro de las fuerzas armadas. Aunque no se profundizaron los motivos específicos del cambio, queda claro que la intención es refrescar la operatividad de la institución sin perder la continuidad administrativa.

La mañana de este 6 de febrero de 2026, la configuración de la seguridad en México dio un giro institucional relevante. Durante su tradicional encuentro con la prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el general de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera , es el nuevo comandante de la Guardia Nacional . Este movimiento no es menor, pues ocurre en un momento donde la corporación se ha consolidado como el brazo operativo principal para devolver la tranquilidad a las calles del país.

Este nuevo liderazgo llega con la consigna de reforzar las tareas prioritarias: el combate directo a la delincuencia organizada y el apoyo táctico a estados y municipios que enfrentan crisis de violencia. Briseño Lobera asume el mando de una corporación que ha madurado bajo una disciplina militar, pero con un enfoque constitucional de seguridad pública, enfrentando el desafío de mantener la confianza ciudadana en un entorno de alta exigencia política.

UN PERFIL DE ÉLITE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Si algo define al nuevo comandante es la solidez de su formación. El general Guillermo Briseño es un oficial con una trayectoria impecable que supera las cuatro décadas de servicio ininterrumpido. Su historia comenzó en 1981, cuando ingresó al Heroico Colegio Militar, el epicentro de la disciplina en México. Desde entonces, ha escalado cada peldaño de la jerarquía castrense con una hoja de servicios que lo posiciona como un estratega de alto nivel en el Estado Mayor.

Su currículum académico es un reflejo de su compromiso con la profesionalización. Cuenta con una Licenciatura en Administración Militar y una Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, esta última obtenida en el prestigioso Colegio de Defensa Nacional. Además, ha cursado especializaciones en táctica y estrategia en la Escuela Superior de Guerra, lo que garantiza que la Guardia Nacional estará bajo el mando de alguien que entiende tanto la teoría de la defensa como la realidad operativa del terreno.

A pesar de su relevancia pública, el general mantiene un perfil discreto, propio de los altos mandos educados bajo protocolos de inteligencia y seguridad. Su vida privada es un misterio bien guardado por razones institucionales; se estima que su edad oscila entre los 60 y 62 años, un punto de madurez donde la experiencia acumulada en el Ejército Mexicano se convierte en su mayor activo para dirigir a miles de elementos en todo el territorio nacional.

RELEVOS ESTRATÉGICOS Y EL FUTURO DE LA CORPORACIÓN

La designación de Briseño Lobera por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum subraya la importancia que el Poder Ejecutivo otorga a la cohesión entre la Sedena y la Guardia Nacional. Al colocar a un hombre de Estado Mayor al frente de la corporación, se asegura una coordinación milimétrica en los operativos conjuntos y una gestión eficiente de los recursos humanos y materiales destinados a la seguridad ciudadana.

Este relevo ocurre mientras la Guardia Nacional enfrenta el reto de expandir su presencia en zonas críticas y perfeccionar sus capacidades de investigación y prevención. La llegada de un experto en administración militar sugiere que habrá un enfoque riguroso en la logística y el despliegue territorial, optimizando la respuesta ante delitos de alto impacto y fortaleciendo la infraestructura de los cuarteles distribuidos en las 32 entidades federativas.

Para el ciudadano común, este cambio de mando representa una nueva etapa en la promesa de pacificación. Con el respaldo de la presidencia y la experiencia de un veterano de las fuerzas armadas, Guillermo Briseño tiene ante sí la tarea de consolidar a la Guardia Nacional como una institución incorruptible y eficiente. El tiempo y los resultados operativos en las próximas semanas serán los que califiquen este movimiento en el tablero de la seguridad pública mexicana.

DATOS SOBRE EL GENERAL BRISEÑO

· El general Briseño pertenece a la generación de 1981 del Heroico Colegio Militar, una de las más destacadas en la historia reciente de la Sedena.

· La Guardia Nacional cuenta actualmente con más de 120 mil elementos desplegados en todo México.

· Los generales de división son el grado más alto que puede alcanzar un militar en activo dentro de la estructura jerárquica mexicana.

· El Colegio de Defensa Nacional, donde el general Briseño realizó su maestría, es la institución de más alto nivel académico para militares y civiles involucrados en la seguridad del Estado.