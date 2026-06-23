Remolques de México podrían enfrentar aranceles de hasta 62.67% en EU

Esto ocurriría porque la autoridad comercial estadounidense determinó, tras realizar una investigación, que estos productos cuentan con subsidios, lo que implicaría que se venden en Estados Unidos a un precio más bajo que su costo de producción.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles a las cajas y remolques de origen chino y mexicano, adicionales a las tarifas generales de 25 por ciento que ya pagan los productos fabricados con acero.

La investigación inició en enero, a petición de la Coalición Estadounidense de Fabricantes de Remolques (ATMC), pero este mes determinó que sí se realizan prácticas desleales de comercio y, por tanto, podría imponer aranceles.

Entre las compañías investigadas en México se encuentran la regia Manufacturas Industriales Gami, así como Fabricación de Remolques Utilitarios de México, Hyundai de México, Comercializadora Nimmka, BRD Trailers, Remolques Gallegos e Industrias Kuzzy de México.

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) anunció su determinación preliminar afirmativa en la investigación de derechos antidumping sobre remolques tipo furgoneta y sus subconjuntos procedentes de China.

Además, está en curso la investigación simultánea sobre derechos compensatorios a remolques tipo furgoneta procedentes de China y México, así como las investigaciones antidumping sobre remolques tipo furgoneta provenientes de México y Canadá.

En el caso de China, las estimaciones para la imposición de aranceles antidumping son de 130.76 por ciento; mientras que Canadá libró el arancel por subsidios.

En el caso de México, la investigación continúa en curso y se espera una determinación preliminar hacia finales de julio, con un arancel inicial que oscila entre 1.90 y 1.95 por ciento, aunque la industria estadounidense solicita que sea de hasta 62.67 por ciento.