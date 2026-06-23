Remolques de México podrían enfrentar aranceles de hasta 62.67% en EU

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    Remolques de México podrían enfrentar aranceles de hasta 62.67% en EU
    La investigación sigue en curso para México y podría derivar en tarifas adicionales de hasta 62.67 por ciento, según la industria estadounidense. ChatGPT

EU analiza imponer nuevos aranceles a remolques de México y China por presuntos subsidios y prácticas desleales

El Departamento de Comercio de Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles a las cajas y remolques de origen chino y mexicano, adicionales a las tarifas generales de 25 por ciento que ya pagan los productos fabricados con acero.

Esto ocurriría porque la autoridad comercial estadounidense determinó, tras realizar una investigación, que estos productos cuentan con subsidios, lo que implicaría que se venden en Estados Unidos a un precio más bajo que su costo de producción.

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La investigación inició en enero, a petición de la Coalición Estadounidense de Fabricantes de Remolques (ATMC), pero este mes determinó que sí se realizan prácticas desleales de comercio y, por tanto, podría imponer aranceles.

Entre las compañías investigadas en México se encuentran la regia Manufacturas Industriales Gami, así como Fabricación de Remolques Utilitarios de México, Hyundai de México, Comercializadora Nimmka, BRD Trailers, Remolques Gallegos e Industrias Kuzzy de México.

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) anunció su determinación preliminar afirmativa en la investigación de derechos antidumping sobre remolques tipo furgoneta y sus subconjuntos procedentes de China.

Además, está en curso la investigación simultánea sobre derechos compensatorios a remolques tipo furgoneta procedentes de China y México, así como las investigaciones antidumping sobre remolques tipo furgoneta provenientes de México y Canadá.

En el caso de China, las estimaciones para la imposición de aranceles antidumping son de 130.76 por ciento; mientras que Canadá libró el arancel por subsidios.

En el caso de México, la investigación continúa en curso y se espera una determinación preliminar hacia finales de julio, con un arancel inicial que oscila entre 1.90 y 1.95 por ciento, aunque la industria estadounidense solicita que sea de hasta 62.67 por ciento.

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“Estos aranceles se aplican a los remolques tipo furgoneta vendidos en Estados Unidos a precios que el Departamento de Comercio consideró injustamente bajos. Esta decisión se produce tras la conclusión preliminar del Departamento de Comercio del 3 de junio de 2026, de que los productores chinos de remolques se benefician de importantes subsidios gubernamentales”.

“Esta decisión representa una importante victoria para la industria manufacturera estadounidense y para los miles de trabajadores que fabrican remolques en comunidades de todo el país”, declaró Robert E. DeFrancesco, asesor comercial de la Coalición Estadounidense de Fabricantes de Remolques.

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