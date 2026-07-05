Renegociación del T-MEC y caso de exdirector de Pemex dominan el debate en redes

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    Renegociación del T-MEC y caso de exdirector de Pemex dominan el debate en redes
    El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tuvo que salir a aclarar que el acuerdo comercial seguirá vigente, al menos hasta 2036. Cuartoscuro

Otro tema internacional que abrió conversación fueron los sismos en Venezuela

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las acusaciones de violencia familiar contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, se convirtieron en los principales temas nacionales de discusión política en redes sociales durante la última semana de junio, de acuerdo con el análisis de conversación sociodigital de MW Group.

Respecto al T-MEC, la conversación se concentró en versiones sobre una eventual decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no renovar el acuerdo comercial, así como en las implicaciones económicas y políticas que tendría para México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afectara-revision-anual-del-t-mec-a-mexico-urge-coparmex-certeza-juridica-MN21865898

La narrativa con mayor presencia, equivalente al 39.2 por ciento de las menciones, retomó información atribuida a Reuters sobre la renegociación del tratado. También destacaron críticas al gobierno mexicano por el manejo de las negociaciones y advertencias sobre una posible pérdida de certeza para las inversiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-esposa-de-exdirector-de-pemex-denuncia-por-violencia-ante-fiscalia-de-cdmx-DK21818975

Al mismo tiempo, otro de los temas con mayor impacto fue el caso de Víctor Rodríguez Padilla, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede a su esposa. La conversación derivó en cuestionamientos sobre un posible encubrimiento político, denuncias de corrupción y especulaciones sobre las investigaciones abiertas en su contra.

$!La presidenta Sheinbaum afirmó que no se solapará a nadie, al ser cuestionada sobre el caso del ex director de Pemex.
La presidenta Sheinbaum afirmó que no se solapará a nadie, al ser cuestionada sobre el caso del ex director de Pemex. Cuartoscuro

El análisis señala que la narrativa con mayor alcance, al concentrar el 21.5 por ciento de las menciones, fue la difusión del video de la presunta agresión y el llamado de la víctima para recibir protección de las autoridades. Otras publicaciones vincularon el caso con presuntos actos de corrupción durante la gestión del exfuncionario y criticaron la respuesta de Morena ante las acusaciones de violencia contra las mujeres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/arremete-delcy-rodriguez-contra-los-criticos-de-la-respuesta-gubernamental-a-los-sismos-en-venezuela-DK21903536

Otro tema que se consideró en el análisis, pero este de carácter internacional, fueron los sismos en Venezuela. Las dos principales aristas fueron críticas a Estados Unidos por la falta de apoyo, así como contra el gobierno venezolano por no ayudar a sus connacionales.

El reporte, elaborado con información de la red social X correspondiente al periodo del 24 al 30 de junio, identifica estos asuntos como los principales focos de conversación política digital y advierte que concentraron buena parte del debate público durante esos días.

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