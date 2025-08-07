Renovarán acuerdo para mantener gasolina en 24 pesos

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante el mes de agosto renovarán el acuerdo voluntario con los gasolineros para mantener el precio del litro de gasolina regular en 24 pesos.

En “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal dijo que también espera que este mismo mes se firme la reducción de trámites para gasolineros.

Sheinbaum Pardo destacó que la inflación ha bajado por el apoyo que se tiene por parte de los empresarios al mantener el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Asimismo destacó que los empresarios gasolineros han mantenido el acuerdo para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos.

“Ha ayudado y agradecemos también a los gasolineros, este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos, lo vamos a renovar este acuerdo, ese nos toca este mes en agosto, entonces es un trabajo muy importante”, señaló la mandataria.