Renovarán acuerdo para mantener gasolina en 24 pesos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que realizarán este mes la firma
CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante el mes de agosto renovarán el acuerdo voluntario con los gasolineros para mantener el precio del litro de gasolina regular en 24 pesos.
En “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal dijo que también espera que este mismo mes se firme la reducción de trámites para gasolineros.
Sheinbaum Pardo destacó que la inflación ha bajado por el apoyo que se tiene por parte de los empresarios al mantener el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Asimismo destacó que los empresarios gasolineros han mantenido el acuerdo para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos.
“Ha ayudado y agradecemos también a los gasolineros, este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos, lo vamos a renovar este acuerdo, ese nos toca este mes en agosto, entonces es un trabajo muy importante”, señaló la mandataria.
“Esa es la idea que se mantenga en 24 (pesos). Ellos nos pedían una disminución de trámites también y se está trabajando en ello y este mes esperamos también firmar ya la reducción de trámites para gasolineras”, agregó la mandataria.
El Gobierno Federal reiteró que mantiene un diálogo con los empresarios gasolinero con el objetivo de que los costos, en términos reales, no rebasen en ese límite.
En febrero de este año se firmó este acuerdo, en el que participaron representantes de las empresas Grupo Hidrosina Plus S.A.P.I de C.V; Combustibles y Refinados Burgos S.A. de C.V; Servicio Fácil del Sureste S.A. de C.V; Grupo Gazpro; Distribuidora Central de Diésel de Vallarta S.A de CV; Petrodiésel del Centro S.A. de C.V; y México S Comercial SA de C.V.
También estuvieron en el encuentro Petromax SA de C.V; Petroplazas S.A. de C.V; Syner Go S. de R.L de CV; Distribuidora de Diésel Río Pánuco S.A. de C.V; Petro Industrial SA de CV; Grupo Ferche S.A de C.V; Estación Piru S.A. de C.V; Grupo Energiamas S.A.P.I de CV y Servicons Gasolineros de México SA de CV.