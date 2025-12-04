Renuncia Ariel Juárez a Junta de Caminos del Edomex tras video con Wblester Santiago

Ariel Juárez Rodríguez renunció a la titularidad de la Junta de Caminos del Estado de México (Edomex), luego de que fuera captado en estado de ebriedad en una plaza comercial de Metepec, durante una pelea al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

Juárez Rodríguez y Santiago Pineda fueron grabados, mientras estaban en estado de ebriedad, causando destrozos y agredieron a personal de seguridad de la plaza comercial; el video se viralizó en redes sociales.

El exfuncionario de Edomex ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, opacidad patrimonial y mal uso de presupuesto; mientras que ha sido diputado federal de Morena del 2015 al 2018, así como presidente municipal de Cuautitlán del 2019 al 2021.

Luego que se diera a conocer el video, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió investigar el caso durante la conferencia matutina del jueves: “tiene que revisarlo, este caso, no sé si se llama la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría del Edomex”.

FGJEM LO LLAMA A DECLARAR

Por los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) citó a declarar a Ariel Juárez Rodríguez este viernes 5 de diciembres.

“Mario Ariel Juárez Rodríguez deberá de comparecer a la práctica de una diligencia de carácter ministerial a efectos de rendir una entrevista con relación a los presentes hechos, que se investigan en la carpeta de investigación”, indica el documento citado por el medio de comunicación Milenio.

En el oficio dirigido al titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Daniel Sibaja González, indican que se integra una carpeta de investigación por el hecho delictivo de daño en los bienes y lesiones en agravio de una víctima.

ASÍ FUERON LOS VIDEOS

Wblester Santiago, diputado del Partido del Trabajo (PT), fue captado en presunto estado de ebriedad con un comportamiento un tanto violento, mientras hacía destrozos en una plaza comercial ubicada en Metepec, Estado de México.

En dos videos se expuso las acciones del diputado del PT y el titular de la Junta de Caminos del Estado de México, el primero de ellos es sobre una discusión verbal entre el legislador y otros tres hombres, dentro del estacionamiento aparentemente subterráneo de la plaza:“¿Quién cuida el estacionamiento, hijo de tu p**a madre? [...] Entonces. ¿quién lo cuida, pen***o? [...] ¡Soy el diputado de aquí...”, se percibe que dice el diputado.

Mientras que el segundo video, obtenido de una videocámara de seguridad, muestra a dos masculinos, de los cuales uno sería Santiago. Entre ambos empujan un objeto pesado por las escaleras eléctricas, ocasionando daños.