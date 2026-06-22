Reporta Gertz Manero autos de lujo, inmuebles, joyas y relojes en declaración patrimonial

De acuerdo con su declaración patrimonial rendida ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), esta unidad es el vehículo más costoso de un parque vehicular integrado por 7 automotores, entre los que destacan piezas de colección, modelos clásicos y unidades heredadas.

El 5 de noviembre de 2020, en plena gestión como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero adquirió al contado un automóvil Rolls-Royce Wraith modelo 2014, con un valor de 2 millones 700 mil pesos.

La flotilla del actual Embajador de México en el Reino Unido se divide en cuatro vehículos adquiridos por compra-venta -con un valor conjunto de 3 millones 310 mil pesos- y tres más que recibió por la vía de la herencia. Todos los vehículos comprados fueron liquidados en una sola exhibición.

LA COLECCIÓN

Aparte del Rolls-Royce Wraith, el ex Fiscal sumó a su patrimonio otros tres vehículos de corte clásico mediante operaciones de compra. Entre ellos se encuentra un Rolls-Royce Sedán modelo 1966, el cual fue comprado al contado el 23 de diciembre de 2012 por un monto de 250 mil pesos.

Asimismo, su declaración incluye un Mercedes-Benz 450SEL modelo 1979, adquirido el 5 de agosto de 2004 por 200 mil pesos, y un Cadillac Concours modelo 1994, incorporado a su colección el 15 de junio de 1995 por un precio de 160 mil pesos.

No obstante, el inventario automotriz reportado por el funcionario se complementa con tres unidades que, según declaró, le fueron transmitidas de forma íntegra por herencia en años recientes. El primero de ellos es un Dodge Dart modelo 1982, el cual recibió el 31 de mayo de 2016.

Posteriormente, se integró a su patrimonio un Ford Lincoln modelo 1994, heredado el 21 de noviembre de 2017, y finalmente un Ford Galaxie modelo 1972, transmitido por la misma vía el 23 de febrero de 2018.

HERENCIAS

El documento, que por vez primera es de carácter público en la página de Servidores Públicos de la SABG, señala que el ex Fiscal es propietario de 13 inmuebles, los cuales son 10 casas, un edificio, un departamento y un terreno.

Del total, Gertz informó que 8 los adquirió como herencias, 2 de ellos (un terreno y una casa) a través de cesiones y sólo 3 los obtuvo en operaciones de compra venta.

Gertz nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México y de la totalidad de inmuebles que registra como heredados, la propiedad de 5 de ellos le fue transmitida cuando era menor de edad, 3 de ellos cuando tenía tres y cuatro años de edad.

El 15 de septiembre de 1943 le heredaron una casa con un terreno de 131 metros cuadrados y una superficie de construcción de 166 metros cuadrados; y el 1 de marzo de 1944 recibió en herencia otras dos casas, una de 489 metros cuadrados de terreno y 430 de construcción; y otra de 978 y mil 415, respectivamente.

El 1 de julio de 1948 también recibió en herencia una casa con 774 metros cuadrados de terreno y 497 metros cuadrados de construcción; y el 20 de julio de 1955 otra de 86 metros de superficie y 200 de construcción.

El valor de la totalidad de estos bienes no puede establecerse porque la versión pública de la declaración patrimonial no registra el valor de los bienes heredados. Lo que sí es público es el precio de los 3 bienes que el funcionario compró.

Uno de los bienes es una casa de 715 metros cuadrados con 643 metros de construcción, que compró a un particular el 24 de mayo de 1996 en 2 millones 340 mil pesos,

Otra casa de 160 metros cuadrados la adquirió a crédito el 5 de junio de 2007 en 1 millón 190 mil dólares. Aquí el vendedor o transmisor de la propiedad fue la empresa Chase Home Finance LLC. En moneda nacional, esta suma hoy asciende a 20 millones 664 mil 945 pesos.

El tercer inmueble es una casa de 223 metros cuadrados por la que pagó al contado un millón de euros, el 18 de diciembre de 2013. Esta operación hoy equivale a 19 millones 843 mil 100 pesos.

MULTICUENTAS

La radiografía financiera del Embajador abarca un entramado internacional de 15 cuentas bancarias. En México reportó 11 cuentas, incluyendo activos a nombre de Desarrolladora del Centro y Algerman Inmobiliaria, empresas donde es accionista.

En España mantiene dos cuentas en euros, una en Bankinter y otra ligada a la sociedad Feserinvest SL, mientras que en Suiza opera una cuenta en Credit Suisse.

En Estados Unidos registra una cuenta a nombre de Corporation New York 1 East 66th Street, razón social asociada a un lujoso departamento en Manhattan cuya propiedad se le atribuye.

JOYAS Y ARTE

El rubro de bienes muebles asciende a 28.3 millones de pesos, y todo este bloque de riqueza también proviene de una herencia registrada de golpe el 6 de septiembre de 1999.

El lote incluye 18.3 millones de pesos en relojes, monedas y joyas; 8 millones en obras de arte; y 2 millones en menaje de casa.

En contraste con sus multimillonarios activos, Gertz reportó deudas modestas que consisten en un saldo de 75 mil pesos en tarjetas American Express y un crédito hipotecario vigente desde 2008 por 576 mil dólares.