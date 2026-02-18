Reporta INE caso de sarampión; activan home office y vacunación

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 febrero 2026
    Reporta INE caso de sarampión; activan home office y vacunación
    En los próximos 5 días, solo trabajará en modalidad presencial trabajadores cuyas funciones lo demanden. CUARTOSCURO

El órgano electoral dijo que se trata de un contagio aislado, por lo que reforzará las medidas sanitarias en sus instalaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un caso de sarampión entre su personal, por lo que activó medidas de prevención como trabajo a distancia, vacunación interna y el reforzamiento de medidas sanitarias.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el INE se sumó al llamado contra la enfermedad a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No tengo favoritos, en Morena decide la encuesta’: Sheinbaum sobre elecciones en puerta

El órgano electoral informó la implementación de acciones para prevenir contagios y proteger la salud del personal, tales como el uso de gel antibacterial, de cubrebocas, así como difusión interna sobre la enfermedad.

Tras detectarse un “caso aislado” entre su personal, el INE además determinó implementar cuatro medidas extraordinarias: trabajo de distancia, vacunación interna, monitoreo preventivo y el reforzamiento de las medidas sanitarias.

Por tanto, durante los próximos cinco días solo trabajarán en la modalidad presencial las personas cuyas funciones estrictamente lo demanden.

Este 19 de febrero, el INE llevará a cabo una campaña de vacunación interna, que estará dirigida a trabajadores de 49 años o menos.

También se tiene programado levantar un censo para la detección de posibles síntomas de sarampión, además de ventilar las áreas comunes y evitar aglomeraciones dentro de sus instalaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Organizaciones


INE

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
4T: Infestada

4T: Infestada
true

De Noroña a Marx Arriaga, padece la 4T un ‘pleito de tortilleras’
El cuerpo de la menor fue localizado enterrado en un predio de la colonia Barrio de la Industria, tras su reporte de desaparición el 30 de enero.

Vinculan a adolescente de 14 años por feminicidio de su novia de 15, en Nuevo León
El fiscal Cristian Camacho Osnaya revela que a los artistas Ángela Aguilar y Cristian Nodal les tocó presenciar el enfrentamiento armado en Zacatecas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército
El miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica conmemorará el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.

¿Qué significa la cruz que se pinta en la frente el Miércoles de Ceniza y para quién aplica el ayuno?
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Las acciones de estas tres marcas productoras y distribuidoras de contenido aumentaron sus cotizaciones por acción.

Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición
El Tricolor también sostendrá amistosos ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica en marzo.

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026