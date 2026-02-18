Reporta INE caso de sarampión; activan home office y vacunación

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un caso de sarampión entre su personal, por lo que activó medidas de prevención como trabajo a distancia, vacunación interna y el reforzamiento de medidas sanitarias.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el INE se sumó al llamado contra la enfermedad a nivel nacional.

El órgano electoral informó la implementación de acciones para prevenir contagios y proteger la salud del personal, tales como el uso de gel antibacterial, de cubrebocas, así como difusión interna sobre la enfermedad.