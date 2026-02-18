Reporta INE caso de sarampión; activan home office y vacunación
El órgano electoral dijo que se trata de un contagio aislado, por lo que reforzará las medidas sanitarias en sus instalaciones
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un caso de sarampión entre su personal, por lo que activó medidas de prevención como trabajo a distancia, vacunación interna y el reforzamiento de medidas sanitarias.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el INE se sumó al llamado contra la enfermedad a nivel nacional.
El órgano electoral informó la implementación de acciones para prevenir contagios y proteger la salud del personal, tales como el uso de gel antibacterial, de cubrebocas, así como difusión interna sobre la enfermedad.
Tras detectarse un “caso aislado” entre su personal, el INE además determinó implementar cuatro medidas extraordinarias: trabajo de distancia, vacunación interna, monitoreo preventivo y el reforzamiento de las medidas sanitarias.
Por tanto, durante los próximos cinco días solo trabajarán en la modalidad presencial las personas cuyas funciones estrictamente lo demanden.
Este 19 de febrero, el INE llevará a cabo una campaña de vacunación interna, que estará dirigida a trabajadores de 49 años o menos.
También se tiene programado levantar un censo para la detección de posibles síntomas de sarampión, además de ventilar las áreas comunes y evitar aglomeraciones dentro de sus instalaciones.