Aún quedan miles de boletos para el Mundial en reventa, reporta Financial Times

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    Aún quedan miles de boletos para el Mundial en reventa, reporta Financial Times
    La FIFA permite que personas puedan revender sus entradas a los partidos en sitios oficiales. Cuartoscuro

Casi todos los boletos disponibles son en la fase de grupos, unos 176 mil, incluyendo la inauguración en el Estadio Ciudad de México

CDMX.- En los sitios oficiales de reventa de la FIFA aún quedan unos 180 mil boletos disponibles para el Mundial, reporta Financial Times.

La FIFA permite que personas puedan revender sus entradas a los partidos en sitios oficiales, pero los altos precios han provocado que en casi todos los partidos haya lugares disponibles, y eso que ha caído en un 20 por ciento en promedio los costos en estos portales en el último mes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-danos-menores-por-boris-en-guerrero-y-oaxaca-KH21264169

Casi todos los boletos disponibles son en la fase de grupos, unos 176 mil, incluyendo la inauguración en el Estadio Ciudad de México, donde hay pocos lugares que van desde los 65 mil hasta los 85 mil pesos.

Cada transacción tiene una comisión del 26 por ciento, lo que asegura el Financial Times que, pese a todo, muchas ventas traerían pérdidas.

ENTRADAS DISPONIBLES EN EU

El reporte indica también que selecciones como Irán han tenido poco interés, teniendo disponibles hasta 16 mil boletos aún disponibles para sus partidos. Otro es Arabia Saudita, con casi 4 mil boletos en sus partidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exalcalde-de-salto-de-agua-es-atacado-a-balazos-en-chiapas-fiscalia-investiga-los-hechos-FH21262304

Incluso Estados Unidos batalla pues aún hay unos 4 mil 400 entradas para su juego inaugural ante Paraguay, que será el 12 de junio.

México es de los pocos que en su fase de grupos no tiene muchos problemas ya que sólo hay 300 boletos para sus juegos, algunos lugares hasta 4 veces más caros del valor original.

CRÍTICAS A LA FIFA POR COSTOS DE BOLETOS

Otros es Colombia, siendo su juego ante Portugal en Miami el más caro en reventa, en promedio seis veces más caro que su primer precio.

La FIFA ha sido criticada por los precios, que sería cuatro veces más costosos que en Qatar 2022.

https://vanguardia.com.mx/informacion/las-noticias-mas-importantes-del-8-de-junio-en-mexico-AF21245959

También se le acusó la semana pasada de estar usando sitios de reventa no oficiales para vender boletos más baratos y evitar posibles demandas o pedidos de reembolsos.

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